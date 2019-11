Ilustrační FOTO - Pixabay

Stávka učitelů bude zítra, ne každá škola se zapojí

Stávka učitelů se uskuteční ve středu. Zúčastnit se jí má zhruba polovina škol. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je stávka zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů, na kterém se premiér minulý týden dohodl s ministrem školství Robertem Plagou (ANO).

Babiš to řekl novinářům. Podle této dohody vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Odbory požadují růst tarifů o deset procent.

»Stávka je zcela na místě a veřejnost by ji měla podpořit. Jestli chceme kvalitní vzdělávání, musí být kvalitní učitelé. Zatím to vypadá tak, že chybí zhruba šest tisíc učitelů, podle prognóz jich do několika let bude chybět až 10 tisíc,« zdůraznila pro náš list expertka KSČM pro oblast školství, exposlankyně a také bývalá dlouholetá učitelka Marta Semelová. Poukázala na to, že už nyní ředitelé vědí o těch, kteří odejdou do důchodu během dvou let, což je přes osm tisíc lidí, které nikdo nenahrazuje, chybějí noví učitelé, absolventi pedagogických fakult a dalších vysokých škol, které vzdělávají učitele. Dodala, že z těchto absolventů zhruba jen necelých 50 % nastupuje do škol. A k tomu ještě hodně absolventů, kteří se stali učiteli, odchází ze škol do dvou let. Slibované zvyšování platů by podle Semelové mělo zajistit motivaci mladých učitelů do škol nastupovat a udržet je tam.

Exposlankyně a také bývalá dlouholetá učitelka Marta Semelová.

Ke stávce kvůli platům učitelů se zatím přihlásilo přes 6000 škol, které se chtějí k protestu připojit. Jejich budovy však nemusí zítra zůstat zavřené. Výuka může vypadat jen jinak, nebo se může omezit. Na tiskové konferenci to řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podle ní se hlásí zatím více než polovina škol, přesný počet stávkujících institucí bude odborový svaz znát zítra dopoledne. Školy budou označeny buď logem, že stávkují, nebo stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví třeba program pro žáky tříd 1. stupně.

Stávku podporuje vedení Pedagogické komory, opačný postoj má Asociace ředitelů gymnázií ČR. O jednání, nikoliv o konfrontaci, se snaží také Unie školských asociací ČR - CZESHA. Stávku podporuje většina krajských odborových organizací, vyjednávání o platech je podle nich nedůstojné.

Odboráři: Vláda neplní svůj slib

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře plánovala zvýšení sumy na výdělky o 15 %. V návrhu rozpočtu 2020 nakonec počítá se zvednutím částky o 10 %, tj. o zhruba 11 mld. Kč. Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Odbory požadovaly růst tarifů o 10 procent. Podle nich by pak 22 % částky zbylo na odměny. Premiér Babiš a ministr Plaga minulý týden oznámili, že by se platový základ měl zvednout o 8 % a na odměny by zbyla čtvrtina.

Semelová připomněla, že poslanci přijali v roce 2017 usnesení s požadavkem na vládu, aby tři roky po sobě zvyšovala platy učitelů o 15 % a většina má jít do tarifů. »Vláda si dala do programu, že v roce 2021 budou učitelé na 150 % svých platů z roku 2017. KSČM i toto kritizovala, protože stejně jako školské odbory požaduje, aby učitelské platy dosáhly 130 % průměrné mzdy v ČR. Teď je to asi tak na 112 procentech, ale běžný učitel tyto peníze nevidí,« zdůraznila. S tím souvisí i to, že ČR je na tom špatně ve srovnání platů učitelů s jinými vysokoškolskými zaměstnanci - jsme na 60 procentech, v dalších zemích EU jsou učitelé podle Semelové v průměru na 90 procentech platů ostatních vysokoškoláků.

Na výsledných podílech a částkách se odbory s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. »Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici,« prohlásil předák školských odborů František Dobšík.

Poslanci by měli v eráru najít pro učitele víc peněz

Babiš kritiku odborů odmítl, vláda podle něj 10 % na platy učitelů přidává. »My jsme to rozdělili na osm a dva. A jsou tam další miliardy, které přijdou na podporu kapacit mateřských škol, na třídy. Takže já tomu nerozumím,« řekl. »Ta stávka je úplně zbytečná, protože my i tak na to nebudeme už reagovat a takto jsme se domlouvali naposledy. Nechápu, proč to odboráři dělají, a otázka je, kdo za nimi stojí,« uvedl.

Plaga novinářům svěřil, že cítí Babišovu podporu. Odbory podle něj nemají ke stávce důvod. »Úspěchem vyjednávání je to, že mám 10 % navýšení na rok 2020 a 9 % pro rok 2021,« uvedl ministr s tím, že spor se vede pouze o to, kolik peněz půjde do základu a kolik do odměn, přičemž ředitelé nemají nyní mnoho prostoru pro odměňování lepších. »Nemohou hájit pouze zájmy odborářů, mám na starosti celou vzdělávací soustavu včetně ředitelů a včetně toho, aby fungovala,« sdělil.

Počátkem roku Babiš mluvil o 15procentním růstu učitelských platů, který by se rovnoměrně rozdělil mezi tarifní a netarifní složku. V Českém rozhlase uvedl, že nezáleží na tom, zda příští rok učitelé dostanou 15 a další rok 10 procent či naopak. Závazek podle něj je, aby v roce 2021 dostávali minimálně 150 % výše mzdy z roku 2017.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v ČRo uvedl, že vláda na učitele nezapomněla. »Jestli nějaká skupina za posledních šest let byla centrem pozornosti vlády, tak učitelé, protože bylo třeba odstranit to, že byli podhodnocení a špatně zaplacení,« řekl. Jednání mezi ministerstvem školství a odbory považuje za klasické kolektivní vyjednávání. »Stávka patří k jedněm z jeho prvků. Možná je škoda, že vyjednávání nešla dále,« poznamenal. Podle něj bylo možné najít kompromis např. v podobě devíti procent do tarifů a jednoho do odměn.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 Kč, tedy kolem 112 % průměrné mzdy, jak již zmínila Semelová.

Stávka je tedy jistá. Co bude pak? Semelová očekává, že to bude složité. »Za prvé by školy měly držet při sobě, být jednotné. Překvapuje mě třeba Postoj Asociace základních škol a gymnázií, vždyť právě ty původně podpořily školské odbory společně se zaměstnavateli, se Svazem průmyslu a obchodu, s Unií školských asociací, středních průmyslových škol. A pak - když má být stávka, mají být školy zavřené. A veřejnost by to měla podpořit,« zdůraznila. Pokud jde o státní rozpočet 2020, myslí si, že by ve Sněmovně měl padnout pozměňovací návrh, aby platy byly navýšeny o 15 %, a pak by mohlo jít 10 % do tarifů a 5 % do nadtarifů. Pokud by zvýšení zůstalo na deseti procentech, mělo by jít vše do tarifů.

V minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Školy by měly informovat rodiče o tom, zda a jak se připojí ke stávce, nejpozději dnes. Informace by měla být vyvěšená při vstupu do školy, na webu školy, případně rozeslána rodičům elektronicky. Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod za podmínek stanovených zákonem. Zvláštní stávkový zákon však ČR nemá. Pravidla jsou v normě o kolektivním vyjednávání, která zmiňuje jen stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Podle tohoto zákona musí odborová organizace zaměstnavateli aspoň tři pracovní dny předem písemně oznámit, kdy stávka začne a kolik lidí se do ní zapojí. Školské odbory informovaly o středeční stávce minulý pátek.

