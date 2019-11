Ilustrační FOTO - Pixabay

V Indii kouří i nekuřáci

Znečištění ovzduší v indické metropoli Dillí dosáhlo kritické úrovně a úřady obyvatele varovaly, aby s ohledem na své zdraví raději vůbec nevycházeli ven. Nejvyšší představitel města Arvind Kedžrivál situaci ve 40milionovém velkoměstě označil za neúnosnou, na některých místech totiž koncentrace prachových částic přesáhla 900 mikrogramů na metr krychlový.

Už koncentrace 500 mikrogramů je přitom považována za nanejvýš nebezpečnou… Podle odborníků je znečištění srovnatelné s vykouřením více než 33 cigaret denně.

Kvůli smogu už v pátek úřady nařídily uzavření škol, kde se nebude vyučovat minimálně do dneška. Ve městě je zakázáno vykonávat stavební práce, zapalovat ohně nebo používat zábavní pyrotechniku. Vzduch je natolik znečištěný, že ve městě je i velmi nízká viditelnost. Místní letiště kvůli tomu muselo zrušit nejméně 40 letů.

Jako v plynové komoře

Už v předchozích dnech úřady lidem rozdaly miliony obličejových masek, přesto ale zdravotnická zařízení referují o obrovském nárůstu počtu pacientů s dýchacími obtížemi, uvedla agentura Reuters. Obyvatelé v indických médiích používají kvůli nedýchatelnosti vzduchu přirovnání k plynové komoře, deník India Today píše o »air-mageddonu«.

Indický státní Systém pro předpovídání a výzkum kvality ovzduší (SAFAR) zatím není příliš optimistický ohledně možného zlepšení situace: během nadcházejících dvou dnů se podle něj nic zásadního nezmění.

Koncentrace miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, v několika čtvrtích Dillí dosáhla vysoko přes 900 mikrogramů na metr krychlový. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje za bezpečnou hustotu PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) 100 mikrogramů na metr krychlový - to se ale týká pouze rozmezí několika hodin. Bezpečná průměrná roční hustota PM 2,5 je deset mikrogramů na metr krychlový.

Kvalita vzduchu v Dillí je aktuálně sedmkrát horší i než například v Pekingu. A ten je na tom sám o sobě velmi, velmi zle…

Úřady v Dillí proto začaly po letech opět uplatňovat opatření známé právě z Pekingu, které výrazně omezí množství soukromých aut na silnicích. Jeden den smějí do ulic vyjet pouze auta se sudými čísly na poznávacích značkách, druhý den jsou do ulic vpuštěna auta s lichými poznávacími značkami.

Znečištění v Dillí způsobují především automobily a průmyslové emise, ale i prach ze stavenišť a dým vznikající při spalování odpadků a zbytků zemědělských plodin na polích. V loňském roce OSN uvedla, že 14 z 15 nejvíce znečištěných měst se nacházelo v Indii.

Podle úřadů, citovaných ČTK, by díky nařízení mělo být v ulicích metropole o 1,2 milionu vozidel méně. Opatření má platit do 15. listopadu.

(rom)