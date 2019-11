Komory potravinářů a zemědělců obhajují novelizaci zákona o významné tržní síle

Potravinářská a Agrární komora nesouhlasí s tvrzením Hospodářské komory, že připravovaná novela zákona o významné tržní síle finančně dopadne na podnikatele a následně i spotřebitele, protože výrazně zvýší administrativní náklady. Ministerstvo zemědělství, které novelu připravuje, ale navýšení administrativní zátěže a nákladů na straně podnikatelů nepředpokládá.

Hospodářská komora minulé úterý uvedla, že ministerstvo při přípravě novely nevyhodnotilo dopady na podnikatele, kteří by museli upravit miliony smluv, což by si vyžádalo náklady v řádu stovek milionů korun. Tyto náklady se podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého přenesou na české domácnosti. Hospodářská komora proto vyzvala úřad ke stažení a přepracování novely. Komora se tak s kritikou novely přidala ke Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). FOTO - wikipedia commons

Chybička v řádu několika nul

»V příběhu týkajícím se připravované novely zákona o významné tržní síle (ZVTS) a jejím zneužití, která (ostatně jako pokaždé) vzbudila vášnivé emoce mezi jejími odpůrci, napsala Hospodářská komora a její prezident novou kapitolu. Nekonečný katastrofický příběh o údajné zbytečnosti novelizace ZVTS tak má staronovou kapitolu o milionech smluv a stamilionech nákladů, které zaplatí spotřebitel – občan, jež se tak přidala k předchozím vybájeným příběhům do knihy o nahrazení domácích dodavatelů zahraničními, o odchodu zahraničních řetězců z ČR, konci slevových akcí a zdražení a nově také nedostupnosti potravin pro nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva,« uvedli v tiskové zprávě představitelé Potravinářské komory a Agrární komory.

»Sjednávání milionů nových smluv mezi dodavateli a odběrateli, které si údajně podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého vyžádá stamilionové náklady obchodníků a českých úřadů, patří spíše do říše pohádek, a ne do reálného businessu. Navíc drobná věcná poznámka: někde bude řádová chyba (je to asi jako s tím železem ve špenátu), neboť příprava nové smlouvy je otázkou nákladů v řádech tisícikorun možná i desetitisíců korun, ale proč nemluvit rovnou o nákladech v miliardách nebo desítkách miliard? Vypadalo by to daleko lépe, ale to by to musela být pravda,« píše se dále v tiskové zprávě obou komor.

Jde o větší šance pro domácí výrobce

»Vzhledem k tomu, že novela ZVTS i zákon jako takový se vztahuje pouze na podnikatele, a spotřebitelů, jak se opakovaně ukázalo v minulosti, se nijak nedotýká, viz avizovaný zákaz slevových akcí deklarovaný ve vystoupeních prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), změnili nyní oba signatáři argumentaci a potraviny spotřebitelům namísto zákazu zlevňování přímo zdražují, opět přes avizované obří hypotetické náklady spojené se zaváděním novely. A to přesto, že bylo na první pohled patrné, že obsahem novely vůbec není omezení slevových akcí pro spotřebitele, ale výhradně narovnání vztahů mezi dodavateli a obchodem v rámci provádění akcí, a hlavně jasné vymezení podílu na nákladech a rizicích mezi oběma stranami,« uvádějí představitelé komor.

Pokud podle nich Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu a další odpůrci novely chtějí skutečně pomoci malým zemědělcům, jak uvádějí, měli by naopak trvat na co nejširším využitím současného znění zákona o významné tržní síle. Autoři prohlášení doporučují zástupcům řetězců, aby si přečetli připomínky ministerstva financí, které v souvislosti s novelou zákona konstatuje faktické nedodržování zákona o cenách, kdy se v maloobchodu často prodává zboží pod nákladové ceny, přičemž toto podnákladové zboží často pochází právě ze zahraničí. Navrhované znění novely proto podle obou komor směřuje k tomu, aby tuzemští dodavatelé měli větší šanci se svojí produkcí prosadit.

Dlouhý kope za cizí firmy

»Potravináři a zemědělci děkují panu Vladimíru Dlouhému za ‚upřímnou‘ starost a podanou ruku, ale budou se jistě ptát, kde byla, když před pár lety zoufale bojovali o přežití a prezident Dlouhý se více než o malé a střední české firmy z agrárního sektoru staral spolu s viceprezidentkou Novákovou o prospěch zahraničních obchodníků. Možná, že nám to uniklo, ale o žádné aktivitě ve prospěch českých potravinářů ani zemědělců dodnes nevíme. To, co naopak víme je, že brát si v populistických, prvoplánových prohlášeních české zpracovatele, potravináře nebo zemědělce jako rukojmí, je neférové, a takové praktiky je nutno zásadně odmítnout. Stejně tak šíření dezinformací o zbídačování českého spotřebitele a zdražování potravin pro ekonomicky citlivé skupiny obyvatel,« uvedli představitelé komor a doplnili, že v zahraničí se sice potraviny neprodávají tak často v akci, ale potraviny, které v akci nejsou, stojí výrazně méně. »Novela zákona o významné tržní síle tak směřuje nejen k ochraně tuzemských prvovýrobců a zpracovatelů, ale také k ochraně spotřebitele,« uzavřeli svou argumentaci.

Dodejme, že ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) několikrát odmítl kritiku ze strany prezidenta svazu obchodu Tomáše Prouzy, podle kterého se budou kvůli nové regulaci reálně rušit slevové akce u velkých obchodních řetězců. Podle Tomana tomu tak není, podle něj Prouza vyvolal mediální kampaň a lže. Ministr požaduje po Prouzovi omluvu.

V novele, která je v připomínkovém řízení, se píše, že za zneužití významné tržní síly bude nově považované sjednávání nebo uplatňování náhrady nákladů na slevy na potraviny v akcích. »Já tomu rozumím, že SOCR a jeho členům, významným obchodním řetězcům, vadí, že již nadále nebudou moct pokračovat v praktikách typu, že na akce jsou poskytovány cenové slevy, které se běžně uplatňují týden a více před jejich zahájením, často i týden po akci. Takže pro dodavatele to představuje značnou finanční ztrátu, aniž by slevu pocítil konečný spotřebitel. Pouze se vylepší zisk obchodníka,« řekl v říjnu na Žofínském fóru Toman.

(ici)