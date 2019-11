Ilustrační FOTO - Pixabay

Afghánistán. Válečné zločiny pod taktovkou CIA

Afghánské polovojenské jednotky, podporované Spojenými státy americkými, jsou zodpovědné za mimosoudní popravy během nočních razií, nucená zmizení civilistů, útoky na zdravotnická zařízení a další vážné porušování lidských práv. Uvedla to v minulém týdnu mezinárodní organizace Human Rights Watch (HRW), podle níž by tyto jednotky, vycvičené americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), měly být rozpuštěny.

Při jednom z popsaných případů těžce ozbrojení muži podle HRW vpadli do domu afghánské rodiny a odvedli čtyři bratry se svázanýma rukama do oddělných místností. Následně je členové afghánských speciálních sil zabili střelou do hlavy a do srdce. Afghánské jednotky sdělily, že operace byla zaměřena na radikály z řad teroristické organizace Islámský stát (IS) v odlehlé oblasti východní provincie Nangarhár.

Vše ale bylo jinak

Ve skutečnosti se ale vše odehrálo v metropoli provincie Dželálábádu. V rozhovoru s agenturou AP rodina uvedla, že mezi mrtvými bratry je jeden učitel, který pracoval v místní škole, a také asistent poslance afghánského parlamentu. Pravda o jejich smrti nakonec vyšla najevo díky místním a mezinárodním sdělovacím prostředkům a donutila k rezignaci šéfa afghánské rozvědky Masúma Stanekzáího, napsala agentura AP.

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch uvedla, že prošetřila čtrnáct případů z období mezi koncem roku 2017 a polovinou letošního roku, při nichž Američany podporované afghánské speciální síly spáchaly v Afghánistánu závažné zločiny. »Některé z nich se rovnají válečným zločinům,« konstatovala HRW, která při přípravě zprávy vyslechla 39 Afghánců přímo zasažených násilnostmi a několik dalších svědků v devíti různých provinciích.

Smrt »omylem«

Důvodem smrti civilistů při operacích afghánských polovojenských jednotek byla v řadě případů chybná identifikace dotyčných osob, špatná výzvědná činnost či politická rivalita. Jeden z takových incidentů ve východní provincii Paktíja stál život 11 civilistů, když byl podle místních obyvatel namísto skrýše Tálibánu zasažen dům, kde studenti oslavovali muslimský svátek.

Mluvčí CIA v reakci na zprávu HRW tvrdil, že americká Ústřední zpravodajská služba provádí své operace »v souladu se zákony a je pod přísným dozorem«. Americká armáda poukázala na to, že boj proti extremistům se odehrává v zalidněných městech a vesnicích. »Čelíme obrovským výzvám, protože naši nepřátelé nenosí uniformy, skrývají se mezi ženami a dětmi a šíří lži o smrti civilistů,« uvedly podle agentury AP americké ozbrojené složky.

Brutální razie

Na brutální noční razie polovojenských jednotek si opakovaně stěžují afghánští vesničané i místní představitelé a afghánská vláda podle HRW postrádá kapacity i ochotu tyto incidenty vyšetřit. »Většina členů těchto jednotek je naverbována, vycvičena, vybavena a kontrolována CIA,« píše ve své zprávě HRW. »Při akcích, jejichž cílem je dopadnout či zabít hledané radikály, je často doprovázejí příslušníci amerických speciálních sil,« dodává se ve zprávě.

Polovojenské jednotky jsou rovněž oprávněny přivolat při svých akcích podporu v podobě leteckých útoků, což podle organizace Human Rights Watch může být jednou z příčin rostoucího počtu civilních obětí v afghánské válce. Členové těchto jednotek jsou rovněž zodpovědní za útoky na zdravotníky, kteří poskytovali pomoc zraněným bojovníkům Tálibánu, píše HRW.

(ava, čtk)