Jedna z budov Evropského parlamentu v Bruselu, pojmenovaná po italském komunistovi a politickém vězni Altierovi Spinellim.

Břitká reakce na »blbost« Evropského parlamentu

Ve čtvrtek 19. září schválil Evropský parlament rezoluci, která přirovnává fašismus ke komunismu, především kvůli paktu Ribbentrop-Molotov z roku 1939.

Rezoluce poněkud zapadla, s čímž asi její autoři počítali, byla schválena za poměrného nezájmu publika, na okraj posledního jednacího dne zářijového zasedání parlamentu. Jestliže ve Štrasburku rezoluce zapadla, tím větší odpor vyvolala ve skupinách evropské levice, které shodně hovoří o »snaze přepsat dějiny« Tento výraz přitom patří k mírnějším, osobní útoky na poslance, kteří hlasovali pro, mají ještě větší říz. Třeba Evropští levicoví intelektuálové, podepsaní Lucianou Castellinovou z Říma a Walterem Baierem z Vídně. Píší: »Vždy se předpokládalo, že poslanci mají rozum, že někde a něco studovali a že si ze studia něco pamatují. Poslanci Evropského parlamentu, kteří srovnávají fašismus s komunismem, nemají rozumu, co by se za nehet vešlo. Zjevně se nechají tahat jako loutky a hlasují na pokyn loutkovodičů. Není těžké poznat, že za nimi stojí krajní pravice.«

Evropští levicoví intelektuálové připomínají, že pakt Ribbentrop-Molotov sloužil oběma stranám jen k získání času. Sovětský svaz ho nutně potřeboval, protože ve zbrojení za Německem notně zaostával, Německo také chtělo přestávku, během níž by se lépe vyzbrojilo, například ve Francii a v Jugoslávii, které obsadilo ještě před útokem na SSSR. Tento útok však mělo v plánu bez ohledu na výše zmíněný pakt, to proto vůbec nevypovídá o jiném, než o snaze získat před rozhodující válkou malou výhodu, nikoli snad deklarovat ideologickou blízkost, to je skutečně »blbost až na půdu«.

Nacismus považoval komunismus za svého úhlavního nepřítele, vždy to deklaroval a nakonec i zkusil uskutečnit. V té době měl přímo či nepřímo obsazenu většinu Evropy, kterou »polykal« od roku 1936 (Španělsko). I tam i jinde se nacistickým hordám stavěli především komunisté, ti komunisté, pro něž nyní nemá Evropský parlament dobré slovo. Stáli v prvních řadách protihitlerovského odboje, bojovali a umírali – ve Francii, v Řecku, Itálii, Jugoslávii, ale i v řadě dalších zemí.

Hrdina Spinelli

Pokud je část europoslanců tak pitomá, mělo by jim něco říci alespoň jméno Altiero Spinelli. Je po něm, jako po otci zakladateli Evropské unie, pojmenována jedna z hlavních budov v Bruselu. Spinelli byl komunistou, v letech 1927 až 1943 politickým vězněm. I jeho »eurošílenci« urazili. Ale třeba to tak chtěli, politická krajní pravice dává přednost okázalým hlučným akcím, v nichž se ztratí obsah. Tentokrát ale ne, snad by se jen slušelo připomenout dámám a pánům poslancům, že sovětská armáda Osvětim osvobodila, nikoli zřídila.

A nejspíš nejen jim, už od škol je nutné vyučovat historii fakticky, jaká skutečně byla, a ne, co si nějaký »koumák« vycucal z prstu. Boj proti fašismu nejvíce zaplatil Sovětský svaz, stál ho 25 milionů životů, které Evropa dodnes hluboce ctí. Takže skupinka »pitomců z EP« skutečně připomíná štěkající smečku, zaznělo také v diskusi evropské levice kolem uvedené rezoluce.

(za)

FOTO – Haló noviny/Roman JANOUCH