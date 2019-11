Pohled na Kulusuk.

V grónském Kulusuku je všechno jiné

Klouzat v kajaku podél modrobílých ledovců nedaleko přístavu, procházet se mezi barevnými domky, vypravit se na výlet do zasněžené přírody: koncem indiánského léta dosahuje na malém grónském ostrově na východě Grónska, největšího ostrova na světě, svého vrcholu turistická sezóna, píše agentura AFP.

»I když jste raději moc nečekali, abyste pak nebyli zklamaní, Grónsko vás prostě uchvátí,« prohlašuje nadšeně Sarah Bovetová tváří v tvář měsíční krajině s bílým ledem, černými skalami a domečky v živých barvách. V Kulusuku, kde žije jenom asi 250 obyvatel, je všechno jiné, povzdychne si zasněně devětadvacetiletá švýcarská umělkyně pobývající v Grónsku.

Velká část z 85 000 turistů, kteří každoročně do Grónska přijíždějí, sice dává přednost západnímu pobřeží, ale ani východní břehy se svými ledovci, divokou přírodou a velrybami a ledními medvědy se nemají za co stydět. Turistika je nyní pro místní komunity významným zdrojem příjmů, kromě rybolovu a lovu, které se zde praktikují po celá staletí, protože zajišťují obživu.

Populární lokalita

Justus Atuaq, mladý lovec z Kulusuku, vozí turisty především v březnu a v dubnu, které jsou zde hlavní jarní sezónou, na saních. To mu zaručuje dostatek peněz na péči o jeho psy. »Používám k saním lovecké psy, někdy si zahraniční turisté také chtějí zalovit,« vysvětluje, zatímco své psy krmí. Podle turistické agentury Visit Greenland vzrostla v Grónsku turistika v letech 2014 až 2017 o deset procent a loni o tři procenta.

Jeho ledovce a fauna učinily z Grónska pro milovníky dobrodružství a přírody populární lokalitu. Mnozí z návštěvníků přiletí letadlem, ale výletní lodě jsou stále alternativou, jak objevovat krásy země. Ano, Grónsko v poslední době lidi přitahuje. Území bohaté na nevyužité zásoby ropy, zemního plynu, nerostů a na množství ryb a krevet, kolonizovalo počátkem 18. století Dánsko. V roce 1979 získalo Grónsko autonomii. Dnes četné grónské strany doufají, že se podaří dosáhnout nezávislosti. Ačkoli území stále dostává z Kodaně roční subvence odhadované v roce 2017 v přepočtu na 12,3 miliardy Kč, někteří spatřují v turistice způsob, jak se osamostatnit.

Jediný supermarket

Dokonce amerického prezidenta Donalda Trumpa nalákaly přírodní zdroje území a jeho strategický význam, který roste s tím, jak roztává věčně zmrzlá půda. V srpnu oznámil, že by chtěl Grónsko od Dánska koupit, čímž uvrhl království do rozpaků. V každém případě zvyšování počtu turistů klade velké nároky na infrastrukturu Kulusuku, v souvislosti s jeho zeměpisnou polohou, klimatem i s náklady na přepravu. Kulusuk se svým jediným supermarketem, letištěm, které v padesátých letech minulého století vybudovala americká armáda, a s přístavem obklopeným dřevěnými domky v pestrých barvách postavenými kolem fjordu ustrnul v minulosti.

Vláda investuje

Jako mnoho grónských regionů nemá ostrov asfaltovanou silnici a návštěvníci musí přilétat letadlem nebo připlouvat lodí. Jednodenní lodní výlety do Kulusuku z Reykjavíku v červenci a v srpnu stojí v přepočtu 17 900 Kč. Agentura Visit Greenland tvrdí, že rozvoj turistiky je cílem, ale Grónsko se musí vypořádat s výzvami, jako je infrastruktura. Vláda investuje do modernizace letišť v Nuuku a Ilulisatu na západním pobřeží a chce postavit další letiště na jihu. Hodlá také studovat, jaké to bude mít dopady na životní prostředí. Takový přístup bude potřeba.

Rozporuplný příliv návštěvníků

»Dnes jsou na místech, kde se volně kempovalo a kde jste bývali dřív sami, třeba i dvě skupiny najednou,« konstatuje Johanna Sveinbjorndottirová, která organizuje cesty do východogrónského Kulusuku pro společnost z Islandu. Už dnes ji znepokojuje, jaký dopad by mohlo mít nepřiměřené zvýšení počtu návštěvníků na panenskou přírodu obklopující vesnici.

