Moji podporu stávka ve školství má

K vyjádření Andreje Babiše dodávám: Za prvé - platy rostou i v jiných profesích (a je to tak správně), a za druhé – v životě asi neviděl předseda vlády, kolik bere český učitel ve skutečnosti, tedy kolik má čistého - po 17 letech praxe je to kolem 23 tisíc korun. V životě také premiér neučil, takže si těžko dovede představit, za jakých podmínek učitelé pracují, jak se na výuce podepisuje zavedení stupidně pojaté inkluze, rostoucí počet žáků s nejrůznějšími poruchami učení a chování, stále vyšší počty dětí cizinců, které neumí slovo česky, nárůst administrativy, chování mnohých rodičů.

K ministru školství Robertu Plagovi: Namísto toho, aby se za učitele postavil, označuje legitimní stávku za nesmyslnou – je to ostuda. Přitom školské odbory do poslední chvíle jednaly. Mimochodem připadá mi nedůstojné půlroční handrkování o tom, kolik učitelům přidat/nepřidat. Přitom Babiš, Plaga i Schillerová před časem veřejně slibovali, že přidají kantorům 15 %. Sliby chyby. Naplněno není ani usnesení sněmovny a školského výboru z podzimu 2017, znovu potvrzené o rok později, kterým sněmovna žádá vládu, aby po tři roky za sebou přidala učitelům na platech 15 %. A skutečnost?

Rok 2019 - z 15 % šlo 10 % do tarifů, 4 % na nadtarify a 1 % na vyrovnání mezikrajových rozdílů, ale na to mělo MŠMT najít peníze jinde. Do řady škol se peníze na nenárokové složky ani nedostaly nebo jich bylo méně, řada učitelů z nadtarifů neviděla ani korunu.

Rok 2020 - z 15 % je náhle 10 %, z toho 8 % do tarifů a 2 % do nadtarifů, o jejichž rozdělení rozhoduje ředitel. Nutno podotknout, že ředitelé jsou různí a ne vždy je hlavním motivem rozdělování odměn a osobního ohodnocení kvalita práce učitele.

Požadavky školských odborů (na 15% navýšení platů) před časem podpořili zaměstnavatelé, Svaz průmyslu a obchodu, Unie školských asociací CZESHA, Asociace ředitelů ZŠ, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol. Po řadě jednání odbory slevily, nechtějí peníze navíc, ale 10 % dát přímo do tarifů. To považuji za správné.

V programovém prohlášení vlády je uvedeno, že v roce 2021 průměrné platy učitelů budou 150 % jejich výše v roce 2017. KSČM však není ve vládě, i když prozatím vládu toleruje. Máme svůj program a své dlouhodobě prezentované požadavky. Mezi ně patří zvednout platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy v ČR, zlepšit pracovní podmínky a zvýšit prestiž učitelů. Jde totiž o kvalitu vzdělávání. Právě na tu si veřejnost často stěžuje a mnohdy zcela oprávněně. Nebudu dnes opakovat všechno to, co k poklesu kvality vedlo, soustředím se na osobu pedagoga. Stejně jako ve všech povoláních jsou učitelé a učitelé. Jedni dají do výchovně vzdělávacího procesu všechno, jiní to »odfláknou«. Má pravdu, kdo říká, že takoví kantoři nemají ve školství co dělat. Ovšem nejdřív musí mít ředitel možnost vybrat si. Ale ono není z čeho vybírat. Na českých školách chybí 6000 učitelů, do dvou let to má být až 10 000 chybějících kantorů. Učí kdekdo. Ředitel musí zabezpečit výuku, takže zoufale hledá někoho, kdo by se postavil před třídu. Přijme kohokoliv, protože opravdu nemá na výběr. Téměř 60 % absolventů pedagogických fakult a dalších vysokých škol připravujících učitele, do škol nenastupuje. Další do dvou let odcházejí. Mají uplatnění jinde, bez nervů a za víc peněz. V ČR dosahuje plat pedagoga 60 % platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, v zemích EU je to v průměru 90 %. Proto je potřeba v prvé řadě zvednout základní plat, virtuální nadtarify nové učitele do škol nepřilákají. Investice do vzdělání, je investicí do budoucna. Kvalitu zabezpečí jen kvalitní učitel, proto by vyhlášenou stávku měli podpořit jednotně pracovníci všech škol a současně veřejnost, rodiče, prarodiče – v zájmu kvality vzdělání pro své potomky. Moji podporu tato stávka má.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha