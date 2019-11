Co nám přinese Gorila?

Na Slovensku jsou v důsledku poslechu reportáží o korupci lidé v ulicích. Otevírá se opět kauza Gorila, která poněkud usnula, lépe řečeno, zájmové skupiny ji uspaly. V současnosti se opět probouzí v jiné politické konstelaci a je dost pravděpodobné, že se z ní stane King Kong, který umenší či ušlape ty politické podnikatele, kteří ještě politicky přežili. Nabízí se otázka, kdo to bude. Nebudu si hrát na prognostika, ale odposlechy a reportáže ukazují na Směr, a zejména Fica, a Haščáka z Penty.

K Ficovi jen poznámku. Jeho sociální politika jistě přinesla určitý prospěch nižším vrstvám společnosti (placeno z pokladny státu), ale pak zde máme tu otřesnou skutečnost, že se ze Slovenska stal podle posledních informací mafiánský stát, kde se mafie dostala do nejvyšších pater politiky, policie státního zastupitelství a soudů. Mafiáni řídili prokurátory i soudce. Nesoudnost ukázal Fico tím, když si vzal svoji milenku i na úřad vlády jako poradkyni. Italská mafie se přilepila na státní dotační rozpočet. To vše vyvrcholilo vraždou novináře Kuciaka. A nyní se probouzí King Kong, který bude možná figurovat jako mstitel a ničitel korupce a kariér korupčníků. Bez občanů a voličů to však nezvládne.

Informace jdoucí ze Slovenska jsou toho druhu, že ničí poslední zbytky důvěry v právní stát a nezávislost orgánů činných v trestním řízení. Vyplývá z toho, že demokracii a důvěru v ní nikdo nemusí ničit či napadat, ničí se sama. Nejbližší budoucnost nám ukáže další nepříjemné skutečnosti, a je hodně pravděpodobné, že se přesunou i do České republiky. Proč? Už to, že se naše vládní ČSSD hodně kamarádila se slovenským Smerem. Jistě se naučila i ty lumpárny, které se řeší na Slovensku. Po vraždě Kuciaka padl zakrátko policejní prezident Tibor Gašpar. Tento schopný policista, který to za 15 let od vstupu k policii dotáhl na generála, byl po rezignaci v roce 2018 nejen poradcem slovenské ministryně vnitra, ale i našeho ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka. »Od pana generála Gašpara jsem požadoval odborná stanoviska k dalšímu rozvoji policie. Tato zadání splnil a naše spolupráce skončila k 31. prosinci 2018,« sdělil Deníku N Hamáček. Gašpar dostával na vnitru 400 korun za hodinu. Kolik hodin odpracoval, se neuvádí.

My můžeme jen doufat, zda s Gašparem nepřišly i problémy, které měl na Slovensku, a které vedly k jeho rezignaci. Nechci být špatným prorokem, ale problémy Haščáka z Penty, Fica ze Smeru a s tím související aféra Gorila nás však jistě nějakým způsobem zasáhnou, už právě přes zmíněnou spoluprací Hamáčka a Gašpara, či podnikání Penty v Česku. Způsoby podnikání, neúcta k demokracii, ohýbání práva a ovládání státních zastupitelství a soudů mafiány nezná hranic, a my máme ke Slovensku stále tak nějak blízko. Však i českým premiérem je Slovák.

Jak je to s právním státem a nezávislostí státních zástupců a soudců, na které se špičky establishmentu odvolávají? Vypadá to, že jsou nezávislí zejména na právu a zájmech občanů, a současně závislí na mafii, jak nám ukazuje Gorila. A to už vůbec nemluvím o spravedlnosti a korupci poslanců. Půda je připravena na změnu.

Josef ŠVARCBEK, člen ÚV KSČM