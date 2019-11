Sázka na lepší dny

Život je loterie, u které nikdy nevíme, jak dopadne. Zažíváme změny, které mnohdy stěží chápeme, a přes všechnu snahu je nedokážeme ovlivnit. Současnému vedení státu je nutné na rozdíl od minulých vlád přiznat snahu o nápravu excesů minulých let. Vláda pravice se podepsala na našem životě bohužel negativně. Lidé nezapomínají a dovedou srovnávat a hodnotit rozhodnutí, která ovlivňují náš běžný život. Daňový balíček působí diskusi mezi širokou veřejností. Někomu se nelíbí zdražení katastru, druhý má námitky proti vyššímu zdanění domovních kotelen, další se diví zvýšení daní u loterií, které pro ně symbolizuje Sportka. Rozhodně neprotestují proti vyššímu zdanění alkoholu, tabáku a nejvíce by zdanili hrací automaty.

Každý má právo na svůj názor a je rozhodně dobře, že občané vnímají dění kolem naší politiky, která, ať se nám to líbí, nebo ne, náš život bezprostředně ovlivňuje. KSČM prosadila mnohé ze svého programu. Je a bude vždy silou, která koriguje a oponuje vládní rozhodnutí, pokud nejsou prospěšná nám všem. Podařilo se zvýšit důchody, peníze do zdravotnictví, došlo ke zvýšení minimální mzdy, jsou garantovány finance pro sport, zvyšují se platy ve školství. Výčet kroků, které bylo nezbytně třeba realizovat, nekončí. Je nutné dál pokračovat v práci. Ne každý den dosáhneme pozitivní změny, někdy jdou pomalu, ale o to víc je třeba ve snaze docílit úspěchů nepolevit.

Vždy je dobré vnímat, že máme kolem sebe spoustu poctivých a pracovitých lidí, kteří si spokojený a klidný život zaslouží.

Ivo POJEZNÝ, poslanec KSČM