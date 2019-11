Dušičkový

Období dušiček je pro mnohé teskné, pro mne spíše kouzelné. Na své zemřelé vzpomínáme po celý rok, například za dědou na hrob chodíme několikrát do roka, samozřejmě i o Dušičkách. S rodinou vzpomínáme a s dětmi, které dědu již nezažily, prohlížíme načančané hroby a zářící svíčky, které v brzkém odpoledním stmívání kouzlí zvláštní tajemnou atmosféru.

Letos jsem si ale všimla, že na hřbitově byly děti výjimkou. Potkávali jsme spíše střední a starší generace vzpomínajících návštěvníků. Přitom smrt je součástí života a oddělovat děti od rituálů s ní spojených mi nepřijde zrovna šťastné.

Žijeme v době, kdy je smrt každodenní samozřejmostí v desítkách filmů a seriálů na desítkách televizních stanic. Tady ji bereme jako formu zábavy, zaujetí, zabíjení času. Reálnou smrt v životě ale mnozí dnes už prožívat neumí. Nebo nechtějí.

Důkazem je to, že neustále stoupá počet pohřbů bez obřadu. Jen pouhé zpopelnění a vyzvednutí urny. Skokově narůstají i takzvané sociální pohřby. Zatímco před jedenácti lety obce vypravily 140 takových pohřbů, loni jich bylo desetkrát víc. Jde o lidi bez rodin i o ty, ke kterým se příbuzní nehlásí, mnohdy jen proto, aby ušetřili. Obcím pak náklady proplácí stát.

Přitom vám každý psycholog řekne, že odžít si smrt blízkého člověka je důležité. A společné rodinné rozloučení u pohřbu mnohým pomůže fakt smrti přijmout a vyrovnat se s ním.

Otázkou zůstává, zda jde o problém citový či výchovný, nebo o ekonomický. Pohřeb není levnou záležitostí. Ale na druhou stranu většina lidí neumírá úplně bez prostředků. To, co našetřili či vybudovali, by mělo stát za slušné rozloučení.

Pravděpodobně se spíše vytrácejí tradice, respektive ty nepříjemné rituály, se kterými se neumí mnohdy povrchní vnímání světa vyrovnat. Smrt, tesknota, lítost, bolest, to vše ale k životu patří. Nenechme si konzumní společností vzít i tyto bolestivé tradice. Zaslouží si je nejen mrtví, ale hlavně my, truchlící.

Helena KOČOVÁ