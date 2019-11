Nesplnitelný sen?

Každý má své představy, kam by měla směřovat rozhodnutí, která ovlivňují náš život. Představte si, že by politici ze všech současných subjektů vybrali ty rozumné zástupce, schopné koncepčně vyhodnotit to prospěšné pro nás všechny i republiku.

Zmizely by ve Sněmovně nejen obstrukce, ale i několikahodinové proslovy o ničem. Finanční úspora by byla přímo obrovská. Sen bez možnosti naplnění? Asi máte pravdu. Jenže dokazovat si u parlamentního řečnického pultu své vlastní ego na úkor ostatních je podle mě scestná motivace. Dalo by se jistě spočítat, kolik za volební období stojí tyto »herecké« výkony daňové poplatníky, čili každého z nás. Někteří akční matematici by jistě zvládli vyčíslit konkrétní sumu. A tak zkraťte všichni své nadbytečné řeči na pragmatické a konstruktivní podněty a naše práce dostane nový rozměr. Rozměr, který může docílit rychlejšího zlepšení života nás všech, včetně nápravy toho, co minulé, hlavně pravicové, vlády zanedbaly. Možná bychom byli překvapeni, kolik skrytých pozitiv je možné najít i v politice, patrně to chce jediné, prostě chtít věci řešit.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM