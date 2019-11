Ilustrační FOTO - Haló noviny

O balíčku jasno už dnes?

Možná sto i více hodin už poslanci strávili od května, kdy vláda schválila daňový balíček, diskusí o jeho obsahu. A vystoupení opozice v závěrečném čtení nebralo konce. Proto Sněmovna rozhodla, že o padesátce pozměňovacích návrhů k vládní předloze začne hlasovat dnes v 10 hodin ráno.

Člen sněmovního rozpočtového výboru a stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš věří, že poslanci rozhodnou o daňovém balíčku už dnes, pokud se skutečně bude pouze hlasovat. »Jde o třetí čtení zákona, jehož smyslem jsou kromě souhrnných vyjádření maximálně ještě legislativně technické opravy, nikoliv další diskuse. Respektuji, že opozice na sebe musí upozorňovat, ale také by měla ctít určitou politickou kulturu a nastavovaná kaše už někdy není příliš k jídlu,« zdůraznil před novináři Dolejš. Podle něj je pochopitelné, že se daňový balíček stal předmětem sporu mezi vládními či tolerujícími poslanci a těmi opozičními, ale některé detaily se řešily i napříč stranami, protože měly věcnou povahu. A je podle něj otázka, jestli teze, že vláda neslyší na kompromis, je oprávněná. »Pochopitelně že vláda prosazuje určité prvky v daňovém balíčku, jejichž cílem je přinést především na příjmovou stránku státního rozpočtu nějakou tu korunu. Státní rozpočet je skutečně prioritou, a neměl by být prioritou jenom této vlády, ale i zodpovědné Sněmovny,« prohlásil Dolejš s tím, že ČR nějaký rozpočet od ledna potřebuje. A projde takový, který získá v hlasování většinu. »Tak to prostě bylo, je a věřím, že v parlamentní demokracii bude i do budoucna,« dodal komunistický poslanec.

Upozornil na některé věci, kde je podle jeho slov představitelná korekce, protože kromě »do pevného šiku sevřeného ANO« existují na některé pozměňovací návrhy různé názory, jak z řad ČSSD, KSČM, tak i lidovců a dalších. Naznačilo to už hlasování v rozpočtovém výboru.

Dolejš jako příklad uvedl tři poslanecké návrhy na změny vládního návrhu. Z vládního daňového balíčku by tak mohlo zmizet navrhované zdanění plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách. Plyn pro domovní kotelny je od energetické daně dosud osvobozen a vláda chce toto osvobození zrušit. Rozpočtový výbor však doporučil schválit pozměňovací návrh svojí předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který osvobození zachovává.

Druhým skloňovaným tématem je lepší zdanění hazardu – tím má Dolejš na mysli především vyšší zdanění společensky nebezpečnější formy her, které také prošlo rozpočtovým výborem. Komunisté po rozhovoru se společnostmi, které se věnují rizikovosti hazardu, přišli s návrhem, aby se nejvíc zdanila jeho nejriskantnější část, což jsou tzv. automaty, technické hry, které představují nejnebezpečnější a přitom největší část herního průmyslu vůbec.

Dolejš na tiskové konferenci zmínil rovněž problematiku daňových úlev pro pojišťovny. »Pokud před občany chce někdo hájit tento segment, který by přinesl jednorázově nějaké peníze do rozpočtu navíc, je třeba říci: Nedělejme z našich pojišťoven bezdomovce, jejich zisk je v řádu miliard,« zdůraznil a dodal, že hlasování naznačí, jakou prioritu kdo kde vidí. Je přesvědčen o tom, že v balíčku není schované žádné národohospodářské či podnikatelské smrtelné nebezpečí. »Prostě je to pragmatický balíček,« doplnil.

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně z tabákových výrobků a z lihu. Vláda uvádí, že hlavním motivem je ochrana občanů před negativními účinky dopadů těchto látek. Opozice však tvrdí, že vládě jde jen o zvyšování příjmů státního rozpočtu, protože jiné daně na oplátku nesnižuje. Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun z nynější tisícikoruny, mění zdanění hazardu a zdaňuje plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Zřejmě nejspornějším bodem je však již zmíněné navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven, s čímž pravicová opozice nesouhlasí.

Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Školské odbory zaspaly

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová zdůraznila, že komunisté preferují nejenom schválení daňového balíčku, ale především zákona o státní sociální podpoře, který zvyšuje rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun. »To je pro nás priorita,« řekla novinářům. KSČM podle ní chce, aby se rodiče konečně dočkali naplnění slibů, které jim dala nejen vláda, ale celé politické spektrum.

Pokud jde o dnešní stávku učitelů, Aulická je z ní rozpačitá. Podle schváleného vládního nařízení vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Školské odbory chtějí místo osmi procent dát do základů platů deset procent. Podle nich by to odpovídalo slibu ministra, že na růst tarifů půjdou tři čtvrtiny celkové sumy 11,1 miliardy korun, se kterou vláda počítá na navýšení učitelských platů.

Aulická uvedla, že na jedné straně souhlasí s požadavkem odborů, na druhé straně však poukázala na nejednotnost a rozdílné názory samotných učitelů ke stávce. »Musíme říci, že ani pedagogický sbor není ke stávce jednotný, názory učitelů jsou rozporuplné, někteří stávku podporují, někteří jsou zásadně proti, ale víceméně se shodují na tom, že odbory přišly s tou stávkou pozdě, že měla být vyvolána v době, kdy se o těch číslech jednalo. Dneska jsou již dána a víceméně se nedá už nic dělat. Zde odbory zaspaly,« uvedla. Každopádně by se ale podle ní komunistům líbilo, kdyby celých deset procent šlo do tarifní složky platu.

Ke stávce učitelů se na včerejších tiskových konferencích vyjadřovali i zástupci dalších stran. Starostové a nezávislí vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby uklidnil situaci ve školství a společně s ministerstvem školství co nejdříve zveřejnil, o kolik a v jaké struktuře bude učitelům přidáno pro rok 2021. Je podle nich důležité, aby učitelé věděli, zda bude splněn slib, že výdělky pedagogů v roce 2021 dosáhnou 45 000 korun. TOP 09 navrhne v diskusi k rozpočtu na příští rok na platy učitelů přidat z peněz, kterými vláda dotuje jízdné ve vlacích pro mládež a důchodce. Jde o zhruba 5,5 miliardy korun.

»Částka je rozpočtována v rozpočtu, exekutivní nařízení hovoří o vzorci osm plus dva. Změnit tento exekutivní vzorec je samozřejmě věcí jednání a nemyslím si, že bychom to měli nějak kruciálně lámat v Poslanecké sněmovně. Nevím, jestli kolegové z TOP 09 domysleli všechny tyto souvislosti, vnímám to spíš jako výzvu do budoucna,« reagoval na tento návrh Dolejš.

Podle Babiše je stávka učitelů zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v ČR v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.

