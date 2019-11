Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté posilují

KSČM by současnosti ve sněmovních volbách získala 8,4 procenta. Tvrdí to nejnovější volební model agentury STEM. Komunisté si tak polepšili oproti červnovému modelu o 0,6 procenta.

Sněmovní volby by v říjnu podle STEM vyhrálo hnutí ANO s 33,1 procenta hlasů. I ANO oproti minulému modelu posílilo.

Druzí Piráti si proti červnu pohoršili z 15,6 procenta na 12,2 procenta, možný zisk občanských demokratů se snížil na 10,5 procenta z 13,1 procenta v červnu. Podle STEM je podpora Pirátů kolísavá, ODS ve srovnání s červnem hypoteticky ztratila ve Sněmovně pět míst a je otázkou, zda to souvisí s nástupem Trikolóry, kterou vede bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší. Trikolóra by v říjnu dostala 4,2 procenta a blíží se tak pětiprocentní hranici, jejíž prolomení u voleb je podmínkou vstupu do Sněmovny

Sociální demokraté by v říjnu získali 6,5 procenta, tedy o desetinu procentního bodu víc než v červnu. SPD mírně ztratila na 7,5 procenta ze 7,9 procenta v červnu. Lidovci by dostali 5,6 procenta, v červnovém volebním modelu STEM to bylo o desetinu procentního bodu méně. Lehce nahoru šla také podpora TOP 09 z červnových 3,7 procenta na 4,4 procenta v říjnu a stejně i STAN z červnových 3,8 procenta na aktuálních 4,3 procenta. Zisk dalších stran by nepřesáhl dvě procenta.

Říjnový volební model STEM je postaven na předpokladu spíše nižší volební účasti kolem 57 procent.

(ste)