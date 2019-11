Ilustrační FOTO - Pixabay

Corbyn: Chystají thatcherismus na steroidech

Britští opoziční liberální demokraté, kteří prosazují zastavení brexitu, budou před prosincovými volbami voliče lákat mj. slibem, že setrváním v EU by země v příštích pěti letech ušetřila 50 miliard liber (1,5 bilionu Kč).

Labouristé zase chtějí Brity přesvědčit, že dokážou brexit včetně vypsání nového referenda vyřešit do půl roku. Jejich levicový šéf Jeremy Corbyn varoval, že současný pravicový premiér Boris Johnson a jeho konzervativci po odchodu Británie z EU zavedou v zemi »thatcherismus na steroidech«.

Předsedové opozičních stran shrnuli své sliby v projevech, kterými oficiálně zahájili kampaň před prosincovými volbami. Corbyn hovořil na shromáždění v hrabství Essex, šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová pronesla svůj projev v Londýně.

»Jakákoli forma brexitu poškodí naše pracovní místa, naše hospodářství a veřejné služby… Liberální demokraté jsou jedinou stranou, která je odhodlána brexit zastavit a vybudovat pro Spojené království lepší budoucnost,« řekla voličům Swinsonová. Podle ní by setrvání země v Unii přineslo do státní pokladny každoročně deset miliard liber navíc, protože v EU by britské hospodářství lépe prosperovalo.

Johnson lhal všem

»Nikdy jsem si nemyslela, že tu budu stát a tvrdit, že jsem kandidátka na premiérku, ale když se podívám na Borise Johnsona a Jeremyho Corbyna, tak jsem si naprosto jistá, že odvedu lepší práci, než oni dva,« řekla sebevědomě Swinsonová. Poukázala přitom mj. na to, že Johnson ohledně brexitu »lhal královně, parlamentu a celé zemi« a že Corbyn ani jasně neřekl, zda on sám a jeho strana brexit podporují, nebo nikoli.

Corbyn se v úvodu projevu v Harlow skutečně zaměřil spíše na vykreslení negativních dopadů pokračování vlády konzervativců. Podle něj například hrozí, že se pobrexitová jednání o budoucích obchodních vztazích s EU potáhnou dlouhá léta a že kupříkladu obchodní dohoda se Spojenými státy může nakonec vážně ohrozit britské veřejné zdravotnictví. »To, co konzervativci Borise Johnsona chtějí, je rozpoutat thatcherismus na steroidech... Konzervativci vědí, že pro to, co se ve jménu thatcherismu chystají provést, by nezískali podporu. Proto se to snaží učinit ve jménu brexitu,« uvedl Corbyn s odkazem na někdejší ultrakonzervativní premiérku Margaret Thatcherovou a její fanatické přesvědčení o výhodách volného trhu, soukromého podnikání a malých státních výdajů.

Labouristický lídr ale neodpověděl na otázku novinářů, zda by v případě formování koaliční vlády s liberálními demokraty byl ochoten přistoupit na možnost, že Británie proces odchodu z EU ukončí a zůstane dál členem společenství. Labouristé prý podle něj vedou kampaň tak, aby ve volbách zvítězili a o koaliční vládě neuvažují…

Předčasné parlamentní volby v Británii budou 12. prosince. Premiér Johnson jejich vypsání navrhl poté, co vláda nedodržela další plánovaný termín odchodu země z EU 31. října. Brusel na základě žádosti Londýna odsouhlasil odklad data odchodu Británie z EU na 31. ledna příštího roku, podle Johnsona musejí patovou situaci, do níž se Británie kvůli brexitu dostala, rozsoudit voliči.

Podle zveřejněného předvolebního průzkumu agentury YouGov by nyní volby vyhráli konzervativci, které podporuje 38 % voličů, druzí by skončili labouristé s 25 %, liberální demokraté by získali 16 % hlasů a Strana pro brexit 11 %. Na pátém místě jsou Zelení.

Mr. Ordera střídá Hoyle

Šéfem dolní komory britského parlamentu se v pondělí večer podle očekávání stal na jediný den jeden z dosavadních tří místopředsedů Dolní sněmovny a člen opozičních labouristů Lindsay Hoyle (62). Poslanci jej zvolili v tajném hlasování ve 4. kole volby.

Hoyle ve sněmovně zasedá od roku 1997. Poslancem byl podle ČTK už jeho otec. Hoyle je podle britského tisku oblíbený i mezi vládními konzervativci a před hlasováním se dal slyšet, že chce být »stabilní volbou pro nepředvídatelné časy«. Oproti svému předchůdci, extrovertnímu a bojovnému Johnu Bercowovi, přezdívanému Mr. Order, je znám umírněnou rétorikou. Před volbou slíbil, že bude bojovat proti agresivním projevům v Dolní sněmovně a bude dbát na to, aby byly vyslyšeny i hlasy řadových poslanců. Jeho postoj k brexitu podle tisku není znám.

