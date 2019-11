Nymburk nestačil na Tenerife

Basketbalisté Nymburka ve čtvrtém kole Ligy mistrů v pražské hale Královka podlehli 68:78 favorizovanému Tenerife a poprvé v soutěži prohráli. Středočeši navíc zaváhali po 38 soutěžních zápasech. Vítěz Ligy mistrů z roku 2017 a finalista z minulé sezony naopak vyhrál ve skupině C i počtvrté.

»Vytvořili na nás tlak, se kterým jsme se ještě nepotkali, a nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Dostali jsme 78 bodů, což není špatné, ale dát doma 68 bodů je špatně,« uvedl pivot Martin Peterka. »Měli jsme také 27 ztrát, to je šílené číslo, se kterým nejde vyhrát ani v minižácích,« dodal.

Nymburk před sezonou vyhlásil útok na Final Four a výkon z prvního poločasu ukázal, že by nemuselo zůstat jen u přání. V prvním poločase dokázali domácí s favoritem držet krok, a i když dvakrát prohrávali o osm bodů, ztrátu dokázali vždy vymazat. Do kabin odcházeli za stavu 32:35.

Tenerife ale v úvodu třetího dějství dokázalo dostat do hry pivota Giorgiho Šermadiniho, kterému domácí v první půli dovolili pouhé dva body. Dvojnásobný vítěz Euroligy během chvíle díky spolupráci s rozehrávačem Marcelem Huertasem zaznamenal šest bodů a hosté vedli o devět.

»Dnes byly hlavní ztráty. Když jsme se přiblížili, tak jsme udělali chyby, které navíc byly takové, že oni šli z toho sami do koše. Je to škoda, protože jsme prohráli o deset bodů, a kdybychom ztrát měli méně, tak to mohlo vypadat jinak,« přidal Peterka.

Nymburk se ještě dostal zpět do hry a po nesportovní chybě Huertase, kterou potvrdilo až video, snížil zásluhou trojky Martina Peterky na rozdíl jediného bodu. Jenže hráči Tenerife drama nedovolili a dokázali soupeři odskočit až na rozdíl 15 bodů. Největší zásluhu na výhře favorita měl Huertas s 11 body a 9 asistencemi, Šermadini dal 15 bodů.

»Nemyslím si, že bychom doteď hráli super basket, přestože jsme všechno vyhráli. A dneska nám Tenerife ukázalo, kde nás tlačí bota, respektive obě boty. Takže dnes panuje velká nespokojenost. Měli jsme spoustu ztrát a z toho půlka byla z toho, že nám to někde upadlo při driblinku,« řekl Vojtěch Hruban, který byl s 13 body nejlepším střelcem domácích.

Český reprezentant se díky tomu se ziskem 4710 bodů posunul na druhé místo v historickém klubovém pořadí. Na třetí příčku odsunul Radoslava Rančíka (4698 bodů) a víc už má jen Petr Benda, který má díky dnešním 10 bodům na kontě 6651 bodů.

Nymburk - Tenerife 68:78 (17:19, 32:35, 47:53)

Nejvíce bodů: Hruban 13, Benda 10, Peterka a Bohačík po 8 - Konaté 17, Šermadini 15, Huertas 11. Fauly: 25:19. Trestné hody: 19/9 - 20/13. Trojky: 7:5. Doskoky: 43:33.

Peristeri - Nižnij Novgorod 71:74, VEF Riga - Gaziantep 81:85, Bamberg - Mornar Bar 81:76.

1. Tenerife 4 4 0 312:277 8 2. Nymburk 4 3 1 324:293 7 3. Nižnij Novgorod 4 3 1 303:279 7 4. Peristeri 4 2 2 300:293 6 5. Bamberg 4 2 2 286:306 6 6. Gaziantep 4 1 3 287:301 5 7. VEF Riga 4 1 3 316:341 5 8. Mornar Bar 4 0 4 293:331 4





