SANANIM léčí gamblery on-line

Gamblerství, neboli patologické hraní hazardních her se s rozvíjející kulturou internetu mění. Hazardní hráči se z non stop barů s automaty přesunuli k anonymnějšímu online světu. A rekrutují se z celého širokého spektra sociálně-demografických skupin. Závislost na hazardu bývá pro okolí špatně rozpoznatelná, obvykle je prozradí až neúnosná finanční situace a s tím spojené problémy, třeba v rodině. Díky službě www.koncimshranim.cz však mají hráči ještě jinou možnost – řešit své hraní anonymně a včas. Virtuální první pomoc dává šanci podchytit závislost na hraní zejména v jejich začátcích.

Gamblerství neboli gambling či patologické hráčství je chorobná závislost na hraní hazardních her, ale patří sem i hrací automaty či závislost na sázení všeho druhu.

Gamblerství je jak každý ví patologická psychická závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz. Jenže pravidla her (herních automatů, počítačových programů, ale i sázkařských kanceláří) jsou přitom nastavena z dlouhodobého hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh. Závislé osoby (tzv. gambleři) dokážou prohrát ohromné částky, což má často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíže nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých. Závislostí na hraní a jejími důsledky je v České republice podle odhadů ohroženo asi 800.000 lidí (hráčů a jejich rodinných příslušníků).

Gamblerství navíc bývá spojeno i s jinými druhy závislostí. Mnozí gambleři hledají při psychických problémech útěchu v alkoholu i dalších drogách. A i když český zákon nedovoluje hru hazardních her osobám mladším osmnácti let a do heren s automaty jim pak úplně zakazuje vstup, novým obrovským nebezpečím se stává v celku anonymní prostředí internetu. Právě sem se přesunuli mnozí hráči z heren a kanceláří. Navíc jen stěží se zde dohlídá věk sázejících…

Regulace hazardu

Státy po celém světě se snaží regulovat hazardní odvětví a s ním i vznik gamblerství. Hazardní hry je ovšem dnes možné provozovat v internetových hernách, které jsou zakládány v daňových rájích nebo zemích s velmi liberální legislativou jako jsou Kajmanské ostrovy nebo Gibraltar. V důsledku toho dochází ke zdaňování zisků z internetového hraní často mimo země hráčů. Státy se brání hraní na internetu různými metodami včetně zablokování transakcí na účty jistých společností (USA) nebo zablokování konkrétních stránek (Turecko). Ukazuje se však, že tato regulační opatření se často míjí účinkem. Proto jiné státy (Velká Británie) jsou k internetovému hraní liberálnější.

V České republice 1. ledna 2017 vešel v platnost Zákon o hazardních hrách, který mimo jiné stanovuje podmínky získání licence pro legální provoz heren a kasin. Licenci uděluje Ministerstvo financí České republiky jak pro jednotlivé herny nebo kasina, tak pro jednotlivé hry, které se smějí provozovat. Herny nesplňující podmínky jsou uzavírány, v případě internetových heren je podle zákona možné blokovat jejich internetové stránky pro obyvatele ČR. Mnohé provozovny stále hazardní hry a zejména výherní automaty nelegálně provozují.

Přes právní normu roste především díky internetovým hernám počet hráčů hazardních her v ČR. Problémem zůstává, že v případě, že spadnou do závislosti, zůstávají izolovaní a o jejich problémech nemusí dlouho nikdo vědět.

Hazardu propadají účetní i sportovci

Hazardní hráči, jejichž závislost přerostla hranici rizika či patologie, se rekrutují ze všech sociálně-demografických skupin. Roli nehraje vzdělání, výše příjmů, sociální zázemí ani další parametry. Přesto lze zmínit některé rizikové faktory, které ze statistik vyplývají, například větší sklony k hazardu mají muži, často přímo pracují v herním průmyslu. Obecně jsou to pak lidé, kteří mají volnou pracovní dobu, nízký dohled, a přitom disponibilní hotovost. Sportovní sázení je pak rozšířeno hlavně mezi sportovci a sportovními fanoušky. Loterie hrají nejvíce lidé nad 35 let, více hazardních hráčů je ale mladšího věku, přičemž ti nejmladší (15 až 24 let) hrají technické hry a on-line.

Hazardu propadají i jinak velmi racionální lidé. »Často věří tomu, že se dá sázet takzvaně na jistotu, popřípadě, najít skulinku v systému a vyhrávat. Nebo celý život sázejí v loterii stejná čísla a jsou přesvědčeni, že když jednou nevsadí, určitě ta jejich čísla zrovna padnou, jakkoliv je to statisticky velmi nepravděpodobné,« popisuje Josef Šedivý, který má v SANANIMu projekt Končím s hraním na starosti.

»Lhal jsem sám sobě skoro deset let. Říkal jsem si, že to není tak hrozné, že nejenom prohrávám, že i vyhrávám a že jde jenom o pár peněz. Ale ve skutečnosti jsem prohrával mnohem víc. Člověk omezí koníčky, přestane se stýkat s přáteli, začne lhát a zatajovat, padá hlouběji a hlouběji. Nejde jenom o finanční situaci, ovlivňuje to i osobní život, pracovní život, zdravotní stav. Postupem času se vytrácí radost z výher, sázky se zvyšují, přichází dluhy a člověk se začne hnát za ‚poslední velkou výhrou‘, kterou pokryje dosavadní prohry a přestane. Ale taková výhra neexistuje,« svěřil se jeden z dnes již úspěšně vyléčených hráčů.

Jak rozpoznat závislost?

Příznaků gamblerství je celá řada a nelze jednoduše paušalizovat, kdo gambler je, a kdo ještě není. Gambleři mohou být i lidé, kteří splňují jen několik málo z těchto příznaků:

* Omezená svoboda chování, která negativně ovlivňuje život nemocného i jeho blízkých.

* Hra jako životní náplň, výhra jako maximální životní úspěch.

* Touha po okamžité výhře v případě prohry, a to i za cenu velkých finančních ztrát.

* Žádný finanční strop hry – vede k prohlubování dluhů a finančním problémům.

* Problémy se spánkem.

* Přemýšlení o hazardu v průběhu celého dne.

* Snížení výkonnosti a ctižádosti.

* Ztráta pojmu o čase.

* Výčitky svědomí.

* Prohlubující se příznaky, rostoucí potřeba hry a výhry.

Příznaků je ovšem více a mohou se lišit dle individuálních předpokladů hráče.

Fáze gamblerství

Gambleři si zpravidla projdou třemi fázemi, přičemž každá další fáze je nebezpečnější než fáze předchozí:

Fáze vyhrávání: Princip kasinových her je takový, že hráči někdy vyhrají, jindy zase prohrají. Hráč v první fázi vidí, že lze vyhrát nemalé ceny prakticky bez práce a začne počítat s tím, že výdělek z hazardních her by mohl být pravidelný, což ho ke hře stále více láká.

Fáze prohrávání: Hráč věří, že je díky hazardním hrám možné vydělávat. Ve druhé fázi ovšem hráč do hry začne investovat stále více svých prostředků i času. Právě ve druhé fázi přichází pocit bažení, kdy hráč myslí na hru a touží se k ní co nejdříve vrátit. Ve fázi prohrávání si hráč také začíná půjčovat a zadlužovat se.

Fáze zoufalství: Ve třetí fázi začnou být dluhy pro hráče tak závažné a touha po hře tak intenzivní, že se dluhy neúměrně hromadí a mnozí gambleři začnou páchat trestnou činnost, aby mohli splácet dluhy a financovat další hru. Vzhledem k tomu, že si hráč v této fázi uvědomuje, že se z nastalé situace prakticky nemá šanci dostat, přicházejí deprese.

Řešení z internetu

Pro všechny, kteří si nejsou jisti, nakolik mají své hraní pod kontrolou, je na webu koncimshranim.cz k dispozici stručný test. »Hranice mezi rekreačním, problémovým a patologickým hráčstvím jsou nezřetelné a u každého z nás leží jinde. Proto jako první věc na našem webu nabízíme sebehodnotící dotazník, který chytrému napoví…,« konstatuje Josef Šedivý.

Pro ty, kteří se chtějí pokusit dostat své hraní pod kontrolu, nebo úplně přestat, SANANIM nabízí bezplatný osmitýdenní program. »Jeho podstatným rysem je, že lze absolvovat on-line a je tak zcela anonymní. To je pro ty, kdo se chtějí začít léčit, obrovská úleva a umožňuje to zahájit léčbu i těm, kteří by se do ordinace za terapeutem nikdy nevydali,« vysvětluje Josef Šedivý unikum programu Končím s hraním.

Projekt vychází z potřeb definovaných Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 − 2018 pro oblast hazardního hraní, která v předmětné oblasti projektu definuje jako hlavní cíle - snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží, snížit míru problémového hráčství a snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost.

A program se setkává s pozitivními výsledky. »Stále nehraji, nesázím. Ten pocit svobody je neskutečný. Dřív jsem si myslela, že sázení a sporty jsem já, že je to mou součástí, ale není to tak. Dokážu žít i bez toho a peníze investovat a užívat jinak, lépe. Mám nové motto – ‚vyhrané peníze jsou ty nevsazené‘. Sport sleduju dál, občas mě některá situace překvapí a rozklepe, ale zvládám to,« popsala svou skutečnou výhru Katka, které platforma Končím s hraním pomohla vrátit se do normálního života.

Helena KOČOVÁ