Ilustrační FOTO - Pixabay

Palestinský premiér: Netanjahua proces míru nezajímá

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podle palestinského premiéra mírový proces s Palestinou nikdy nezajímal, jelikož vždy usiloval jen o další kus palestinského území. Na briefingu s evropskými novináři v Ramalláhu to prohlásil palestinský premiér Muhammad Ištaja. Právě proto podle něj také Netanjahu v poslední volební kampani hovořil o anexi Jordánského údolí, které tvoří 28 procent rozlohy Západního břehu Jordánu.

Podle Ištaji je jasné, že Netanjahu příštím premiérem nebude. V případě, že by se ale dalším předsedou izraelské vlády stal lídr centristického uskupení Modrá a bílá, Benny Ganc, nejsou vyhlídky pro Palestince o moc lepší, doplnil palestinský politik. Rozdíl mezi »Bibim (Netanjahuem) a Bennym (Gancem)« je podle něj stejný asi jako mezi »Pepsi Colou a Coca Colou«, protože ani Ganc nemluví o ukončení izraelské okupace palestinského území.

Izraelská snaha o destrukci

Netanjahu se jako izraelský premiér podle Ištaji systematicky snažil o »destrukci dvoustátního řešení«, tedy vzniku nezávislé Palestiny po boku Izraele. Za významné kroky izraelské vlády Ištaja v tomto ohledu označil v první řadě budování dělící zdi (Zdi apartheidu) a anexi Jeruzaléma, kterou loni podpořil přesunem americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma prezident Spojených států amerických Donald Trump. Palestinský premiér, hlásící se k hnutí Fatah, zmínil také Netanjahuův záměr anektovat Jordánské údolí a židovské osady na Izraelem okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu.

Bez východního Jeruzaléma, Jordánského údolí a půdy, kde jsou židovské osady, by podle Ištaji z toho, co má představovat palestinský stát, zbylo něco, co připomíná kus »děravého švýcarského sýra« a Palestinci by od sebe zůstali navzájem odstřiženi.

Protipalestinský mírový plán

Trumpův mírový plán pro Izrael a Palestinu, který dosud nebyl plně zveřejněn, je totiž podle Ištaji odsouzen k zániku. Podle premiéra je už nyní jisté, že neobsahuje pasáž o palestinském nároku na východní Jeruzalém, bod o právu na návrat palestinských uprchlíků, odstranění nelegálních židovských osad na palestinském území, ani řešení v podobě dvou států na základě demarkační linie z roku 1967. Neobsahuje nic z toho, co je pro Palestince a jejich stát nadmíru důležité. Plán podle Ištaji domluvili s Netanjahuem američtí zastánci expanze židovských osad a nepodpořily ho evropské ani arabské státy.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci si nárokují převážně arabsky mluvící východní Jeruzalém, který Izrael v roce 1967 obsadil a později anektoval, jako hlavní město svého budoucího státu. Izrael naopak celý Jeruzalém označuje za své nedělitelné hlavní město. To však odporuje mezinárodnímu právu, na což Evropa poukazuje, a předchozím dohodám s Palestinci.

Kolonizační proces sílí

Na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu nyní podle Ištaji žije 711 000 židovských osadníků, což je podle premiéra asi sedminásobek počtu ze začátku 90. let a představuje to »zintenzivnění kolonizačního procesu«. Nadějí na mírové řešení tak podle Ištaji v této chvíli není americký plán ani současná politická situace v Izraeli, ale vytvoření mezinárodní koalice zprostředkovatelů, v níž by významnou roli sehrála Evropa.

Důležitá Evropa

Evropské země totiž podle Ištaji nestranní Izraeli, ale v palestinské otázce jednají v souladu s mezinárodním právem. »Bohužel v posledních izraelských volbách nešlo o debatu mezi mírovým táborem a okupačním táborem, ale o debatu mezi těmi, kteří chtějí ponechat současný stav a těmi, kteří chtějí anektovat části palestinského území,« řekl Ištaja. »Naší strategií je prolomit status quo a tady vyzývám Evropu, aby zaujala vedoucí roli v založení koalice k ukončení okupace a nastolení řešení vzniku dvou států,« pokračoval palestinský premiér. »Z našeho pohledu je Evropa důležitá, protože každé evropské hlavní město volá po dvou státech,« zdůraznil.

(ava, čtk)