Mít kvalitní vzdělání je světlá budoucnost

Nechci se příliš motat do školských záležitostí, ale s dětmi dlouhá léta pracuji. Učitelé stávkují za zvýšení průměrného platu, na který běžný občan reálně nedosáhne. Školství obecně se radikálně od roku 1989 změnilo k podstatně horšímu. Není ucelená koncepce, jednotná osnova, demontovala se učňovská odborná střediska, zavedl se nákup vzdělání! Navíc to nenápadně rozdělilo společnost. A to nebudu rozebírat, co tohle rozdělení způsobuje mezi žáky ve vztahu k učitelům.

Sama náročnost vzdělání odpovídá potřebám současného kapitalistického systému. Jeden z dalších důsledků je, že učitel se dostal ve svém postavení do pozice služebníka. Tedy nemá být autoritou, ale má žáka něco naučit, ohlídat, aby moc nezlobil, ale nesmí používat jakýkoli tlak na žáka, jelikož by měl problém nejdříve právě s rodiči a následně s vedením školy. Takže většina učitelů, nebo vlastně spíš učitelek (zde by byl zajímavý průzkum rovnosti mužů a žen), byla nucena tuto roli služebníka přijmout.

Dalším negativním aspektem je, že tento systém je nastaven tak, aby vědomosti byly nevšestranné, a tím se budoucí vědomosti ve společnosti ve většině zredukovaly a omezily. Společnost se pak ztrácí v indoktrinovaném prostoru, kde není schopna rozvinout správným způsobem kritický názor a tvůrčí myšlení. Jestli chceme státní a národní suverenitu, musíme mít jako základ kvalitní vzdělání a jeho ucelenou koncepci tak, aby všestranně rozvíjela kritický a tvůrčí přístup naší společnosti. Učitelé by měli být podle mne královsky placeni. Na rozdíl od politiků a právníků. Jací kvalitní lidé ze žáků a studentů vyrostou, tak kvalitní bude národ.

Ať se učitelům klidně samozřejmě přidá, ale pokud to bude jen o penězích, je to malá náplast na tepenné krvácení. Já osobně bych učitelům platy zvedl mnohem více, ale za mnohem důležitější považuji řešit kvalitativní systémovou změnu. Se stávkou učitelů jednoznačně nesouhlasím. Jak říkám, není to nic proti učitelům, ale spíš to asi někomu vyhovuje, neustále udržovat lidi, a zejména mládež, v pohotovostním stávkovém režimu. Taky si nepamatuju, že by se za dob, kdy jsem chodil do školy já, stávkovalo.

Roman BLAŠKO