Ilustrační FOTO - Pixabay

Stávka učitelů: debakl, či úspěch?

Učitelé stávkovali. Z celkového počtu 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol zůstalo zavřeno 1221. Provoz omezilo dalších 2743 škol. Stávkovalo tak 40,6 procenta škol. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to označil za debakl odborů. Ti to ale odmítají.

Odbory jsou se zapojením do stávky spokojené, neboť kromě těch, které zavřely nebo omezily provoz, téměř tři tisíce dalších prý stávku podpořily, řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. »Odmítám, že stávka je zpackaná,« dodala Seidlová. Seidlová rovněž odmítla kritiku, že se stávka uskutečnila velmi krátce po jejím vyhlášení. Podle ní na odbory tlačil čas, chtěly akci prosadit ještě předtím, než vláda schválí nařízení o zvýšení platů. To, že kabinet tento předpis neplánovaně zařadil už na své pondělní jednání a schválil, označila Seidlová za podpásovku. Podle Seidlové se zapojily do stávky víc střední školy. V Olomouckém kraji převažovaly. Na jihu Čech se zúčastnily i mateřské školy. Nejvyšší počet stávkujících institucí byl v Moravskoslezském kraji, dodala místopředsedkyně odborů. Na Vysočině však například stávkovalo jen 13 procent škol.

Předseda školských odborů František Dobšík novinářům řekl, že bude ještě jednat ve Sněmovně. »Snažili jsme se vyjednávat korektně. Bohužel korektnost a sociální dialog se přestává v této zemi nosit. Chceme jednat už ne s vládou, ale s Poslaneckou sněmovnou,« uvedl Dobšík.

Ministr Plaga působil po zveřejnění údajů o účasti na stávce nadšeně. »Počty stávkujících neodpovídají iluzi, kterou se snažily odbory vyvolat. Jsme svědky debaklu odborů. Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena,« řekl Plaga.

Jako výhru vlády stávku hodnotil i premiér Andrej Babiš (ANO). »Doteď jsem nepochopil, proč tu stávku odboráři vlastně vyhlásili, a dnes se ukázalo, že podobně je na tom i většina učitelů. Logicky. Za poslední roky jim platy rostou jako nikdy v historii,« uvedl Babiš. »Odbory bojují víc za sebe a za svoji image než za učitele,« doplnil premiér.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře totiž premiér mluvil o zvýšení sumy na výdělky učitelů o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Odbory chtěly co největší část peněz do základu platu. Požadovaly do tarifů deset procent a zbytek do odměn. Kabinet v pondělí schválil navýšení tarifního základu o osm procent.

Za stávkování nesmí zaměstnavatel pracovníky postihovat. Účast na stávce se považuje za omluvenou nepřítomnost v práci. Plat za prostávkovanou dobu se nevyplácí. Hradí se ale zdravotní odvody, a to jako v době bez příjmu, tedy z výše minimální mzdy. Platí se také sociální pojištění.

(ste)