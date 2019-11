Čínský prezident Si Ťin-pching. FOTO - Haló noviny

Čína a Francie podepsaly smlouvy za miliardy

Čína a Francie při nynější návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona podepsaly v Pekingu desítky kontraktů za 15 miliard dolarů (345 miliard Kč). Čínský prezident Si Ťin-pching Macronovu návštěvu charakterizoval jako vzpruhu pro mnohostrannost v mezinárodních hospodářských vztazích a pro volný obchod.

Prezident Si prohlásil, že on i Macron dávají světu najevo svou »pevnou podporu multilateralismu a volnému obchodu i spolupráci při budování otevřených ekonomik«. Prezidenti se sešli v Paláci lidu v Pekingu. Reuters připomněla, že cesta hlavy francouzského státu do Číny byla načasována tak, aby pomohla uvolnit napětí, které dusí globální obchod vlivem současné americko-čínské obchodní války.

Podle Macrona musí Čína a Evropská unie spolupracovat na řešení velkých problémů ve »stále více a více narušeném světě«. »Prioritou je rozvíjet přístup na trh a partnerství mezi našimi podniky,« řekl Macron, který svůj třídenní pobyt v Číně ukončil. Zástupce čínské vlády oznámil, že miliardové kontrakty, které obě země nově podepsaly, se týkají aeronautiky, energetiky i zemědělství. Jeden z nich také umožňuje 20 francouzským podnikům vyvážet do Číny drůbež a hovězí a vepřové maso. V době jednání obou prezidentů bylo rovněž oznámeno, že do 31. ledna 2020 by měla být podepsána konečná dohoda o výstavbě továrny na zpracování použitého jaderného paliva v Číně. O věci se jedná už 10 let a na dohodu čeká zejména francouzská firma Orano. Má získat polovinu z kontraktu, jehož výše má činit v přepočtu 510 miliard korun. Budoucí francouzsko-čínská továrna bude ročně schopna zpracovat až 800 tun použitého jaderného paliva.

Čína a Francie nadále stojí za pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015. Oba prezidenti se na tom shodli ve společném prohlášení, které označili jako Pekingskou výzvu a vyjádřili podporu »neodvolatelné« pařížské dohodě. Zdůraznili také odhodlání přispět ke zlepšení mezinárodní spolupráce v otázce klimatických změn. Čína a Francie tak vyzvedávají význam pařížské dohody v době, kdy od ní odstupují USA.

Hlavním cílem dohody z Paříže je udržet zvyšování teploty na planetě Zemi pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím, což má snížit riziko a dopady klimatických změn. Signatáři dohody se zavázali k omezování skleníkových plynů, které k oteplování přispívají. Za Spojené státy americké k dohodě přistoupila administrativa tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, podle té současné však ujednání poškozuje americkou ekonomiku. Spolupráce Číny a evropských států při snižování emisí je do budoucna klíčová, prohlásil v úterý francouzský prezident Macron při zahájení mezinárodního dovozového veletrhu v Šanghaji.

(ava, čtk)