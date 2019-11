Ilustrační FOTO - Pixabay

Chorvatské školy ve stávce

Kolem 2000 členů školských odborů se sešlo na demonstraci v centru Záhřebu. Akce je součástí série stávek, jež se postupně konaly v jednotlivých župách. Výuku přerušily základní a střední školy a fakulty v celé zemi.

Pracovníci v chorvatském školství žádají na vládě zvýšení platů. Jednání mezi odboráři a zástupci vlády probíhají, ale zatím valný výsledek podle všeho nepřinesla. Ministr financí Zdravko Marić uvedl, že stávka nemá smysl, protože platy se obecně zvyšují a dál porostou. Učitelé ale trvají na zvýšení platů podle koeficientu náročnosti práce. Zástupce Nezávislého syndikátu zaměstnanců středních škol Branimir Mihalinec nicméně po úterním jednání řekl, že vláda si přeje situaci vyřešit stejně jako školské odbory. Bez podrobností vyjádřil naději, že vláda seznámí odbory se svou konečnou nabídkou v pondělí. Protesty na školách tak budou v Chorvatsku zatím pokračovat. »Stávka skončí, až dosáhneme výsledků,« zdůraznil Mihalinec. Po celostátní stávce a protestním pochodu v Záhřebu nemá být dnes výuka na školách v Istrijské a Šibenickokninské župě a zítra v Karlovacké.

Kvůli stávce učitelů zůstalo uzavřených i více než 4000 škol v Nizozemsku. Pedagogové požadují vyšší platy. Ministr školství Arie Slob už odmítl, že by vláda tlaku učitelů ustoupila a poslala do školství další peníze. Podle serveru NOS zůstalo uzavřeno po celém Nizozemsku zhruba 4300 škol. Kolem 10 000 učitelů se shromáždilo na protivládní manifestaci v Amsterodamu. Další demonstrace se konaly také v Haagu či Rotterdamu. Asi 5000 učitelů a jejich podporovatelů se sešlo také ve městě Leeuwarden na severu Nizozemska. Stávka se konala navzdory tomu, že se vláda minulý týden s odbory dohodla na investicích do školství ve výši 460 milionů eur (11,7 miliard Kč).

(čtk)