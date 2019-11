Ilustrační FOTO - Haló noviny

SRN: přísněji na hranicích

Německá policie podle deníku Bild zpřísňuje kontroly na hranicích, aby předešla tomu, že se do země dostanou lidé, kteří to mají zakázáno. Jde o reakci na případ šéfa libanonského klanu Miri, který byl v červenci po letech vyhoštěn do Libanonu, ale před pár dny se znovu objevil v SRN, kde požádal o azyl.

»Případ Miri je lakmusovým testem pro obranyschopnost demokracie. Když se v něm neprosadí právní stát, ztrácí obyvatelstvo důvěru v celý náš azylový systém,« nechal se slyšet ministr vnitra Horst Seehofer. Politici nyní doufají, že se Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) podaří žádost Ibrahima Miriho rychle posoudit, aby ho bylo možné co nejdříve znovu deportovat. Přímo ovlivnit to ale nemohou. Aby se podobné případy neopakovaly, dostala spolková policie za úkol zesílit kontroly. »Spolková policie by měla na všech německých hranicích provádět časově flexibilní kontroly,« poznamenal Seehofer. Podle listu Bild se dají očekávat častější namátkové kontroly i dočasná kontrolní stanoviště u hranic. Dlouhodobé kontroly ale budou nadále jen na trojici hraničních přechodů mezi Německem a Rakouskem, ČR se nedotknou.

Kdo se hranice spolkové republiky pokusí navzdory zákazu překročit, bude okamžitě vrácen. Ten, kdo navzdory zákazu vstupu do Německa požádá o azyl, by měl být zatčen. Během azylového řízení by pak byl ve vazbě, z níž by mohl být zase deportován do země původu.

(čtk)