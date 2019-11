Ilustrační FOTO - Pixabay

Zcepenělý soud

Židovský náboženský soud v Izraeli odebral rozvedené matce právo pečovat o své dvě děti, protože se podle něj zpronevěřila zásadám řádné výchovy, když děti přihlásila na smíšené hodiny plavání. Napsal o tom deník Haarec. Na rabínský soud se obrátil otec, který si stěžoval, že jeho bývalá žena přestala dodržovat přísná pravidla stanovená při rozvodu. Žena teď smí děti vídat jen během monitorovaných krátkých návštěv.

Rabínský soud před třemi lety manžele rozvedl a děti, kterým je nyní pět a osm let, svěřil do péče matky. Otce pravidelně vídaly dva dny v týdnu. Loni ale otec soud požádal o svěření dětí do péče s tvrzením, že v domě matky přespává její nový partner, což ohrožuje výchovu dětí. Soud mu dal za pravdu, u matky ale děti mohly trávit noc dvakrát v týdnu. Nyní tyto pravidelné návštěvy soud zrušil úplně, a to po stížnosti exmanžela, že matka přihlásila potomky na hodiny plavání, kam chodí jak dívky, tak chlapci. Otec také argumentoval, že exmanželka plně nedodržuje pravidla košer stravování. Matce přitížil i fakt, že ostříhala svému synovi pejzy.

Deník Haarec uvedl, že otec získal potomky do výhradní péče navzdory tomu, že byl dříve odsouzen za násilný trestný čin a že děti vyjádřily přání zůstat s matkou. Svěření do péče matky doporučily i posudky sociálních pracovníků, na něž ovšem rabínský soud nemusí brát ohled. Rabínské soudy mohou v ortodoxní židovské komunitě jako jediné rozhodovat o rozvodu manželství a o pravidlech péče o děti. Pokud se jedna ze stran obrátí nejdříve na náboženský soud, nemůže už druhá strana záležitost řešit před občanským soudem.

(čtk)