Znovu se objeví záchytky

V Rusku se zřejmě znovu objeví záchytky, které byly před osmi lety z úřední moci zrušeny. Zákon o jejich zřízení prakticky jednomyslně schválila v prvním čtení dolní komora ruského parlamentu. Záchytky se mají v příštích letech objevit ve všech ruských regionech, odpovědnost za jejich činnost budou mít místní správní orgány.

Do roku 2011 byly v Rusku záchytné stanice pro ty, kdo příliš holdovali alkoholu, podřízeny federálnímu ministerstvu vnitra, ale jejich provoz měli na starost zdravotníci. Podle listu Rossijskaja gazeta tak vzniklo právní vakuum, a o tato zařízení se nakonec nestaral nikdo. Množství trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu se přitom za posledních osm let v Rusku zvýšilo o třetinu. Každý rok kromě toho v zemi zemře na podchlazení 8000 až 10 000 opilců. V některých regionech se rozhodli řešit problém vlastními silami, podle ruských médií byly improvizované záchytky zřízeny ve 20 krajích a oblastech. Nejsou ale dotovány státem a policisté do nich nemohou nikoho přepravovat.

Podle nově připravovaného zákona bude mít napříště policie možnost dopravit do záchytek »osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu a orientace«. Zdravotnická péče bude takovým lidem poskytována i bez jejich souhlasu. Záchytky budou zřizovány při nemocnicích a sociálních ústavech. Opilci budou za přenocování platit »rozumnou cenu«, kterou stanoví úřady. V Rusku umírají v důsledku nadměrného pití alkoholu tisíce lidí, podle posledních statistik až 50 000 ročně. Sami Rusové podle průzkumů uznávají, že největším problémem jejich země je epidemie alkoholismu.

