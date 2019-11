Sněmovna schválila změnu daní i zvýšení rodičovské

Sněmovna konečně večer schválila vládní daňový balíček. Stalo se tak přes další celodenní obstrukce především ODS a TOP 09. Tabákové výrobky a alkohol od příštího roku tak zřejmě podraží.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 Kč na 64,50 Kč. V takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku by měly stoupnout příští rok asi o 10 procent. Krabička cigaret tak podle MF podraží minimálně o 5,40 Kč, tabákové firmy však hovoří o 12 až 13 Kč.

Vládu podpořilo 96 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Proti zvedli ruce Piráti a SPD. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se hlasování nezúčastnily.

Před hlasováním pravicová opozice celý den opět obstruovala. Zástupci ANO už nemluví konkrétně v případě šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska o obstrukci, ale o čisté destrukci. Sněmovna ukončila rozpravu, byť do ní bylo přihlášeno ještě 25 poslanců, a hlasovala zhruba o padesátce pozměňovacích návrhů. Tento postup opět vyvolal zhruba hodinovou kritiku opozice. Nařkla koalici, že porušuje zákon. Dlouze hovořili zejména šéfové klubů ODS a TOP 09 Zbyněk Stanjura a Miroslav Kalousek.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá je ráda, že po dlouhé době došlo ke schválení balíčku. »Nakonec jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Balíček jako celek byl schválen, radost nám dělá, že valná většina Sněmovny souhlasila s tím, aby v zákoně zůstala daňová výjimka na vytápění domovních kotelen plynem, původně to sice byl můj návrh, ale schválil ho i rozpočtový výbor, a nyní také velká většina poslanců bez ohledu na politickou příslušnost,« zdůraznila pro náš list Vostrá. Poslanci tedy nedbali nesouhlasu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a odmítli vládní návrh zdanit plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Ten je osvobozen od energetické daně, kabinet však chtěl toto osvobození zrušit.

V případě zdanění hazardu prošel návrh Ondřeje Veselého (ČSSD), zvyšující sazbu zdanění loterií z nynějších 23 % až na 35 %. Argumentuje tím, že loterie jsou vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění. Mohlo by to podle něj přinést navíc až 800 mil. Kč. Vláda původně navrhla zvýšit sazbu jen na 30 %. Sněmovna kývla i na další Veselého úpravu, která ponechává zdanění jiných druhů hazardu v současné sazbě 23 procent. Vláda chtěla růst na 25 %, v některých případech i 30 procent.

U zdanění výher Sněmovna přijala návrh, se kterým v rozpočtovém výboru uspěla Miloslava Vostrá, aby se zdaňovaly výhry nad jeden milion korun. Vláda navrhovala stanovit hranici pro danění výher na 100 000 korun. Poté schválili poslanci další návrh výboru přijatý z popudu Karla Raise (ANO), který zavádí srážkovou daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. Srážkovou daň hradí ten, kdo výhru vyplácí a posílá ji finančnímu úřadu. U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad. Radek Holomčík (Piráti) uspěl se zvýšením limitu, do kterého jsou domácnosti osvobozeny od placení spotřební daně při vaření piva pro vlastní spotřebu. Podpořený návrh jej zvyšuje z 200 litrů na 2000 litrů za rok.

Většina opozičních návrhů skončila v koši

Většinu opozičních snah na další úpravy vládního návrhu dolní komora zamítla. Prosadila zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na 2000 Kč, když odmítla požadavek Věry Kovářové (STAN) na jeho zachování v dosavadní, tj. poloviční výši. Beze změny prošlo hlasováním vládou navrhované zdanění části technických rezerv pojišťoven. Nově mají být rezervy daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Rozdíl mezi dosavadní výší a novou výší má být předmětem zdanění. Pojišťovny mají doplatit během dvou let asi 10,5 mld. Kč. ODS se opět nepodařilo prosadit zrušení daně z nabytí nemovitosti. Neprošel jí ani návrh zvýšit hranici pro povinnou registraci plátců DPH z nynějšího milionu na dva miliony korun.

K ukončení rozpravy, do které bylo přihlášeno ještě 25 poslanců, předseda ODS Petr Fiala uvedl, že sněmovní většina si může odhlasovat, co chce, ale vědomě porušuje zákon o jednacím řádu dolní komory. Podle šéfa lidovců Marka Výborného je postup ostudou Sněmovny. Na rozpor se zákonem upozornil také lídr poslanců Pirátů Jakub Michálek, podle kterého jde o bezdůvodný útok na práva opozice. Koalice podle něj nepřistoupila ani k omezení řečnické doby, což je podle jednacího řádu možné. Naopak předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka soudí, že postup, který koalice zvolila, je v souladu s Ústavou. V případě, že jej opozice napadne u Ústavního soudu, podle Chvojkova mínění neuspěje.

»Co chcete vy? Aby pokračovala tahle šaškárna?« ptal se opozice ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Od řečnického pultu doslova hřímal: Znemožňujete vládnutí v této zemi, znevažujete důstojnost Sněmovny!

Filip: Cílem pravice je poškodit občany

»Tolik farizejství, polopravd a lží, co tady člověk slyší, je neuvěřitelných! Tady jsou dokumenty z let 2008, 2012 a dalších, kdy pracovala ODS tím způsobem, že každého obviňovala! Porušovala jednací řád, jenom aby prosadila své věci, které měly těžký dopad na občany ČR! A teď budou někomu vyčítat, že tady chceme prosadit nějaký návrh zákona? Prosím vás, o čem to mluvíme! Já bych se snad rozbrečel, když slyším Miroslava Kalouska! To je neuvěřitelné!« rozčílil se místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Souhlasí s tím, že obstrukce je součást politiky. »Ale aspoň si to přiznejte, že váš cíl je jediný! Protože nevládnete, tak poškodit občany ČR! Je mi z vás opravdu špatně!« dodal se značně zvýšeným hlasem.

Opozice tvrdí, že státní rozpočet bude schválený dřív než daňový balíček, otevřeně hovoří o tom, že ho senátoři vrátí Sněmovně k novému hlasování, čímž se legislativní proces protáhne. »Nemyslím si, že by si s tím státní rozpočet 2020 neporadil, ale je pravda, že část příjmů z balíčku je již do něj započítána,« uvedla Vostrá.

Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika měly pravicové strany dostatek prostoru k diskusi. »Vzpomínám si, když byla vládní většina na straně ODS, tak o prostoru, který dnes dostává opozice, zejména pravicová, jsme si jako opozice levicová mohli nechat jenom zdát,« řekl novinářům. Vyhrožování pravice Ústavním soudem kvůli tomu, že neměla prostor k diskusi, je podle něj liché. »Čtyřikrát padl ze strany vládních stran námi podpořený návrh na prodloužení doby pro jednání a hlasování mimo obvyklé hodiny vyhrazené pro třetí čtení a vždycky dvě i více stran pravicové opozice tuto naši upřímně míněnou snahu vetovaly,« připomněl Kováčik. »S čistým svědomím prohlašuji, že rozprava byla v režii obstrukce ODS a TOP 09,« uvedl. Komunisté podle něj měli »jasné a stručné« projevy k postojům klubu k balíčku i k rodičovské.

Poslanci schválili vyšší rodičovskou

Po schválení daňového balíčku se poslanci vrátili ke zvýšení rodičovského příspěvku, který v závěrečném hlasování hladce schválili. Pro bylo všech 176 přítomných poslanců.

Základní rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 80 000 korun na 300 000 korun. Od ledna si polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

V případě vícerčat se příspěvek zvýší ze současných 330 000 na 450 000 Kč.

Podle ministryně práce Jany Maláčové(ČSSD) poslanci dali schválením návrhu jasný signál, že podpora rodin s dětmi je pro ně prioritou.

Většinu opozičních návrhů dolní komora odmítla. Místopředsedkyně sociálního výboru, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová uvedla, že tyto návrhy až na malé výjimky nemohou počítat ani s podporou poslanců KSČM. Neúspěchem tak skončily požadavky, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly i ty rodiny s dětmi do čtyř let, které si již stihly 220 tisíc korun vybrat. »S tím nesouhlasíme, osobně to nazývám jednorázovou sociální dávkou. Rodiče by toto navýšení měli mít v době, kdy jsou na rodičovské dovolené a starají se o své děti,« vysvětlila.

Neuspěla ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) s návrhem, aby příspěvek mohli pobírat také prarodiče. »Pokud chceme, aby se rodily děti, tak by to měli být primárně rodiče, kteří by se měli o děti starat, a na státu je, aby jim vytvořil k tomu optimální podmínky,« řekla Aulická.

Olga Richterová (Piráti) neprosadila pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku stejně, jako je tomu u důchodů. Naopak prosadila zvýšení horní měsíční hranice pro příspěvek ze 7600 na 10 000 Kč, aby se neprodloužila současná nejkratší možná doba pro čerpání rodičovské.

Dolní komora vložila do novely opatření Jany Pastuchové (ANO) proti zneužívání příspěvku na bydlení. Nárok by se měl posuzovat podle příjmů lidí, kteří v bytě skutečně bydlí, nikoli těch, kteří v něm mají trvalé bydliště.

Novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít přitom o rodičovskou – by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.

