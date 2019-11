Děti ze souboru Eťud-Tais vzkazují světu: Zrušte válku!

Modelové studio populární písně Eťud-Tais bylo založeno v roce 1994. Působí v Centru kultury a lidové tvořivosti (dále Centrum) v Alčevsku v Luhanské lidové republice (LLR), v jeho pobočce - Kulturním domě metalurgů. Do začátku občanské války v roce 2014 jezdili členové souboru koncertovat po Ukrajině a Rusku, byli i v Bulharsku, Izraeli a Maďarsku. Od roku 2014 vystupují jen v LLR, Doněcké lidové republice a Rusku.

Soubor vozí pravidelně ze soutěží různá ocenění včetně nejvyšších, jako tomu bylo například na jaře 2019 na soutěži v Doněcku. Populární soubor vystupuje na oslavách různých svátků - na 1. máje, 9. května Dnu vítězství, 12. května na Dnu republiky, 1. června – Mezinárodní den dětí, Dnu horníka, Dnu města Alčevska aj.

V souboru zpívá přes 30 dětí od tří do sedmnácti let ve třech věkových skupinách: mladší 3-8 let, střední 9-11 let, starší 12-17 let. Čtyři nejstarší členky tvoří v rámci souboru pěvecké kvarteto Molodo Zeleno (Lejla Abudan, Sofia Potapova, Alina Povolocká, Violetta Vatanina). Ve střední skupině zpívá Polina Labutina, Pjotr Sevosťanov, Liza Martynenko, Kira Rubanova, Daša Kostěnko, Kosťa Muchin a čtveřice devítiletých děvčat Sofia Zajac-Zajka, Alisa Vlasova, Kristina Papenkova, Nikol Storoženko. Několik dětí ze souboru i tancuje v tanečním souboru Junyj Metallurg: Polina, Pjotr, Daša, Alisa, Zajka a část nejmenších. Soubor vede Larisa Suchomlin. Vedoucími skupin jsou ředitelka Centra Taťjana Grabovič, choreografka Katarina Jurjeva a maminka Aliny Anastasia.

Soubor jsem viděl vystupovat již v letech 2016-2018. V roce 2019 mě zaujalo vystoupení souboru 9. května v parku Leninského Komsomolu v Alčevsku, kde se konalo kladení věnců u památníku obětem Velké vlastenecké války. Členové souboru přinesli květiny veteránům a zazpívali nádhernou píseň Spasibo vam, rodnyje naši dědy. V rukou přitom drželi portréty padlých. Soubor pak vystoupil na koncertu na náměstí V. I. Lenina. Děti zpívaly hlavně vlastenecké, protiválečné písně s nápaditou choreografií. Vynikly Alina se smutnou písní To je prostě válka, malí zazpívali Kaťušu.

Mě velmi zaujalo neobvyklé podání známé písně Solněčnyj krug (Pusť vsegda budět solnce), kterou spolu zpívali velcí i malí. Vrcholem vystoupení byla píseň Zrušte válku!, kterou zazpívaly devítileté Alisa, Zajka, Nikol a Kristina. Na začátku písně se zpívá: »Milí dobří dospělí, zrušte válku! A já pro vás různobarevnými hvězdami ozdobím jaro. Nakreslím vám sluníčko, které se bude smát, a více nebudu plakat, více se nebudu bát.« Děti s plyšovými hračkami v rukou apelovaly na dospělé. Když je válka, nemohou si hrát. To symbolizovaly odhozením hraček. Nakonec hračky opět zvedly s nadějí, že dospělí vyplní jejich přání. Píseň dětí nenechala nikoho klidným. Zasáhla hluboko u srdce, lidé neudrželi slzy…

Den Republiky: 5 let LLR

Na oslavách státního svátku LLR Dne republik 12. května 2019 v Alčevsku se soubor také neztratil. Na prostranství před Kulturním domem metalurgů se konal koncert uměleckých souborů Centra. V hodinovém předprogramu zazpívaly mj. Polina (francouzsky píseň Bim-Bom), Liza (Jak se stát ptáčkem), Alisa (Oranžová píseň), Kira (Měsíc máj), Zajka (anglicky píseň Wrecking Ball) a další. Zpívaly se hlavně písně ze života, veselé a radostné.

Ukázková hodina

V budově Centra se 22. května konala ukázková hodina souboru pro rodiče. Děti ve velkém sále předvedly svým nejbližším ukázky ze své celoroční činnosti. Děti nejen zpívaly, ale i recitovaly básně a ukázaly pohybovou kreaci s hrami. Na závěr hodiny ředitelka Centra Taťjana ve svém hodnocení celoroční práce souboru poděkovala vedoucí souboru Larise a dalším za výbornou práci a výsledky.

Seznámení se členy souboru

V Centru ve velkém sále jsem 25. května sledoval zkoušku souboru. Děti nacvičovaly písně před soutěží v Brjance, která je čekala druhý den. Po zkoušce se shromáždilo 11 dětí, přišel i šikovný bratr Poliny šestiletý Jelisej. I když mě již děti znaly, představil jsem se jim a pověděl jim stručně o činnosti naší Společnosti přátel LLR a DLR a Českého kulturního centra Julia Fučíka v Luhansku.

S dětmi jsem natočil video. Dětem se líbí dobrý kolektiv, vedoucí, přátelská atmosféra, pohoda, kamarádi i účast na koncertech a soutěžích. Pjotra, který byl až donedávna v souboru jediným chlapcem, jsem se zeptal, jak se cítí mezi samými děvčaty. Pjotr s úsměvem prohlásil, že výborně, že děvčata jsou výborné kamarádky a je s nimi veselo. A děvčata se usmívala…

Zpravodajem na soutěži v Brjance

Na poslední soutěž v sezoně Hvězdopád nadějí, která čekala soubor 26. května, první den prázdnin, v Brjance, jsem jel s nimi. Soutěž se konala v Kulturním domě Říjnové revoluce. U vchodu po mně chtěli lístek. Choreografka Katarina odvětila: »To je náš zpravodaj.« Byl jsem vpuštěn. Tak jsem se stal nečekaně dvorním zpravodajem souboru!

Soutěže se kromě místních dětí zúčastnily děti ze Stachanova, Pervomajsku, Alčevska, Kirovsku, Lutugina, Arťomovsku a Sverdlovska. Zhlédli jsme nádherné tance v překrásných kostýmech, slyšeli krásné písně. Alčevci - děti ze souboru Eťud-Tais i dospělí ze souboru Akkord Donbassa - si vedli zdatně a ve velké konkurenci se neztratili. Vybojovali dvě první, čtyři druhá, tři třetí místa a čestná uznání. Dva členové souboru, Kosťa a Pjotr, získali za přednes básní druhá místa. Jako sólistky debutovaly na soutěži dvě nejmladší členky souboru, osmileté Věra Potěmina a Polina Popova. Byly oceněny čestnými uznáními.

Den dětí V Alčevsku

Před kulturním domem se 1. června konal v rámci oslav MDD poslední, slavnostní koncert tanečního souboru Junyj Metallurg a pěveckého souboru Eťud-Tais. Po závěrečné písni Vmestě (Společně), kterou začala zpívat Lejla, přidaly se ostatní členky Molodo Zeleno, potom celý Eťud-Tais a nakonec i Junyj Metallurg, následovalo rozloučení s těmi členy obou kolektivů, kteří odcházejí, protože přecházejí na vysoké školy do Luhansku. Z Eťud-Taisu odchází Liza Kozlova. Všichni obdrželi dary a květiny. Se všemi se rozloučily ředitelka Centra Taťjana, vedoucí souboru Eťud-Tais Larisa, vedoucí souboru Junyj Metallurg Viktoria Mirošničenko a vedoucí odboru kultury města Alčevska. Po koncertu jsem dětem ze souboru Eťud-Tais předal sladkosti od českých přátel a popřál jim hezké prázdniny.

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

FOTO - autor