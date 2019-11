Nespravedlivá spravedlnost podle Romana Janouška

Tak se nám podnikatel Janoušek zase směje do ksichtu. Ústavní soud totiž vrátil Městskému soudu v Praze žádost Romana Janouška na obnovu řízení, kterou předtím zamítl Městský i Vrchní soud. A copak že se Ústavnímu soudu nezdá? Oba soudy prý chybovaly, při hodnocení důvodů pro obnovu řízení. A oněmi důvody jsou, že prý Janoušek má poruchu zorného pole jako důsledek chronického subdurálního hematomu v mozku a byl závislý na alkoholu a dalších návykových látkách, kvůli kterým prý sraženou ženu neviděl!

Abychom si to shrnuli. Pan Janoušek v březnu 2012 při jízdě s 2,2 promile alkoholu v krvi nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do vozidla jedoucího před ním. Řidička z poškozeného auta za ním šla a pokoušela se ho kontaktovat, pan podnikatel se ovšem rozjel a svým Porsche jí srazil a způsobil těžká zranění.

Za to byl odsouzen na čtyři a půl roku a do vězení nastoupil v listopadu 2014. Nutno dodat, že řidičku finančně odškodnil. Jenže po šestnácti měsících věznici opustil, protože mu byl trest přerušen až do jara 2020 pro údajné závažné zdravotní problémy. Mezitím dvakrát neúspěšně žádal o prominutí trestu.

Jenže se ukázalo, že ony závažné zdravotní důvody asi zvládá docela dobře, protože Vrchní soud nechal Janouška sledovat a zjistil, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, jezdí na kole a navštěvuje galerie. Prostě »pohoda, klídek a tabáček«.

Do očí bijící snahy lobbisty Janouška se za každou cenu vyhnout opětovnému nástupu do vězení, si zjevně ústavní soudci nevšimli.

Nechť mi pan lobbista promine, pokud se mýlím. Ale ono je to postě celé podivné. Stačí si představit, že by se stejný případ a následný průběh týkal zaměstnance nějaké fabriky, který by v opilosti najel do chodce a těžce jej zranil...

Na druhou stranu Roman Janoušek pouze plně využívá hlavní výsady kapitalismu, kdy vždy a všude rozhodují prachy. Můžeme tak jen doufat, že Janouškova kauza nevrátí opilost mezi polehčující okolnosti tak, jak tomu bylo na počátku minulého století.

Roman ROUN