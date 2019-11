Lampionové průvody a zapomenutá revoluce

V těchto dnech, kdy měsíc říjen přechází v listopad, se na mě z mnoha domovních vchodů, verand, ba i za okny šklebí dýně v roztodivném provedení. Inu, Haloween. Nepřekvapuje mě to, poněvadž třicet let po »Velkém listopadu« je naše společnost dokonale zmasírována americkou kulturou.

Při pohledu na celkovou dekadenci společnosti, kdy realita se odehrává na sociálních sítích, rozpomínám se na počátek listopadu, kdy se konaly lampionové průvody, takzvané lampioňáky. Dnešním dětem už tyto akce »starých dob« nic neřeknou, no ale já – a mnozí z mé generace – na to rádi vzpomínáme. Sedmého listopadu jsme se navečer za soumraku scházeli před školou, každý z nás žáků svůj lampion, v němž plápolala svíčka. Poté jsme s učiteli společně vyrazili večerním městem na náměstí, kde byla manifestace. Mělo to své kouzlo. My tehdejší žáci základní školy v osmdesátých letech jsme se na lampioňáky těšili. Tehdy na počátku listopadu jsme si těmito průvody připomínali výročí Velké říjnové socialistické revoluce, jež v tehdejším Rusku vypukla 7. listopadu 1917.

Je mně zcela jasné, že se najde mnoho těch, kteří při vyslovení pojmu VŘSR budou onu událost ironizovat, dehonestovat a všelijak shazovat. Zkusme však na Říjnovou revoluci pohledět prizmatem tehdejší doby. Ve světě už tři roky řádila do té doby nejstrašnější světová válka. Stovky tisíc mužů na stranách válčících mocností šlo často nedobrovolně do zákopových hrůz, při nichž na bojištích zůstávaly hory mrtvých a zmrzačených vojáků.

A právě v této době přichází Vladimir Lenin, k němuž se připojují obyčejní lidé. Dělníci, vojáci, námořníci, rolníci si uvědomili svou sílu a svrhli nenáviděnou vládu, která je chtěla vést do dalšího roku války a strádání, a zvolili si revoluční cestu řešení nejen v sociální oblasti. Dodnes platí principiální obrat oněch neustále zmiňovaných dekretů, kterými nová moc vstoupila na scénu. Jsou to asi nejznámější dekrety v moderním světě: Dekret o míru, Dekret o půdě a Dekret o radě lidových komisařů. Ten první znamenal skutečné zastavení bojů a druhý rozdělení půdy bohatých majitelů, často dokonce málo obdělávané, do rukou samotných rolníků, a třetí určil moc, která to měla zajistit, a zajistila.

Válka sice dekretem pro Rusko jakoby skončila, ale válečné dění trvalo dál. Byla to ale válka obrany, o přežití, o holé životy, o likvidaci toho, o čem lidé snili a co například Dekretem o půdě dostali nebo měli dostat, o svébytnost samotného Ruska. Napřed vzbouřený generál Krasnov chtěl zničit revoluci přímo v Petrohradě, pak Němci využili situace a neuváženým Trockého odmítnutím jejich požadavků v Brest Litevsku si je chtěli svým nástupem získat sami. A byla tu i občanská válka, již začali s vývojem nespokojení stoupenci monarchie či bývalých pořádků, a nakonec i intervence mnoha států světa, která chtěla utopit revoluci a její výsledky v samotném zárodku.

Je to sice již 102 let. Ale Vladimir Lenin a jeho souputníci tehdy uskutečnili věc, která ovlivnila dějiny minulého století. Nebýt Říjnové revoluce, byl by vývoj ve světě, a to po celé zbylé století, zcela jiný a těžko by se vyvíjel ve směru jistých sociálních ústupků vedeními buržoazních států až k tzv. sociálnímu státu, který je dnes ničen. Na odkaz Říjnové revoluce bychom zapomínat neměli.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec