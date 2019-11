Fašizujících tendencí přibývá

Fašizujících tendencí nebo alespoň omluv či »pochopení« v jejich činnosti přibývá. Nejsou jen v takových prohlášeních, jako je třeba předsedy Evropského parlamentu Taianiho, který vyzvedl Mussoliniho za to, že »postavil silnice, mosty, sportoviště« a »zvelebil tolik částí naší Itálie«, ani ve vydaných spisech Hitlera (Mein Kampf) či Goebbelse (Deníky) – a to bez jakýchkoli komentářů - ale jsou v narůstajícím popularitě už skoro fašistických stran. Tak je tomu v Německu, kde už AfD vyvolává, zvláště v Sasku, vrásky na čele, a ve fašistických uskupeních jako je Azov na Ukrajině.

Neváhám se ani zmínit o určitých ultrapravicových tendencích u nás, které se neprojevují tak okatě, ale jsou kryty jako by demokratickými hesly a »bojem za demokracii«. Co jiného jsou pomalované pomníky našich osvoboditelů, podpora nedemokratického prostředí některými médii, jednostranné vysílání směřující proti části společnosti nesouhlasící s televizí nasazeným směrem či přímo obhajoba devastujících činů ničících odkaz minulosti. To vše doprovázeno jednosměrnou výukou mládeže, dokonce už dětí, která nemá možnost si ověřit pravdu.

Nemáme u nás zatím jednotky, jako je ukrajinský Azov či Pravý sektor, ale už existují jednotlivci či malé skupiny, které se rozhodly brát »svou podivnou spravedlnost do svých rukou« a nezůstávají jen u vyhrožování, a to dokonce »ve jménu demokracie a svobody«.

Demokracie ovšem není jen pro někoho. Ta je tu pro nás pro všechny. Svoboda není bezbřehá. I ona má své povinnosti. Má svoboda končí tam, kde začíná narušovat svobodu toho druhého. Tam, kde slovo může ublížit, a naopak opačný názor se vyslovit nesmí. Skutečná pravda je jedna, i když svou pravdu může mít každý. Jde o to pochopit, kde končí hranice oněch pravd onoho každého. Kroky k umlčení »pravdy« toho druhého začínají zavánět fašismem. A tomu nejsme ani my v České republice imunní. Příkladů ze současnosti je víc než dost. A bude-li podpora nedemokratičnosti a jednostrannosti pokračovat, nebudeme se moci brzy divit vzrůstajícímu růstu fašizujících tendencí či přímo fašismu.

Otakar ZMÍTKO