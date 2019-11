Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vymáhání dluhů potřebuje změnu

Dlužníci, kteří čelí několika exekucím, by mohli mít do budoucna jednoho exekutora. Věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu. Předpokládá to vládní novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Šanci dostal také poslanecký návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů. Rovněž tato předloha předpokládá slučování exekucí.

Oba návrhy nyní posoudí ústavně-právní a sociální výbor. Budou na to mít prodlouženou lhůtu 80 dnů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že obě varianty jsou možné. Je ale podle ní nutné sladit je tak, aby fungovaly v praxi. Ministryně uznala, že nový zákon je nutný, protože dosavadní předpisy nefungují tak, jak by měly. »Na řešení otázky exekucí čeká asi 840 000 lidí, půl milionu z nich má dokonce vícero exekucí. Je potřeba to vyřešit, a to způsobem, který bude smysluplný,« řekla poslancům.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová připomněla, že oblast exekucí je jednou z patnácti opatření boje s chudobou. Uvedla, že v problémech jsou nejen lidé na sociálních dávkách, ale i běžní občané, lidé s nízkou úrovní vzdělání, ale také středoškoláci a vysokoškoláci. Vláda by si podle ní měla uvědomit, že je nejvyšší čas s touto problematikou něco dělat, všechny sliby zatím podle poslankyně vyšly naprázdno. »Za KSČM chci říct, že pro nás by bylo nejlepší, kdyby se exekutoři stali státními zaměstnanci, ale zatím žádná vláda k tomuto kroku neměla odvahu přistoupit,« prohlásila Aulická.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM) připomněl, že nyní se řeší důsledky, je ale potřeba se bavit o zodpovědnosti těch, co stáli »na počátku bagatelních dluhů, které následně přerostly na x-násobek«. To byly podle něj obce, které rozprodaly dluhy exekutorům. »Přikláním se k tomu, aby v návrhu bylo taky řešeno to, že všichni ti, kteří spadají pod státní správu, popřípadě samosprávu, budou povinni vymáhat své pohledávky sami,« uvedl Luzar.

Stát podle něj také zanedbal regulaci, když umožnil existenci firem, které lidem půjčovaly na lichvářský úrok. »To byl taky důvod, proč lidé do exekucí spadli a proč se potom byli nuceni bránit třeba dalšími půjčkami,« uvedl. Hodit všechnu vinu pouze na lidi, kteří se dostali do problémů, považuje za »silně pokrytecké«.

Luzar by také přivítal, aby ten, kdo půjčil jako první, byl stoprocentně kryt, všichni další by už ale měli být kráceni na svých právech. »To by bylo řešení, které by postihlo ne ty chudáky, ale ty v těch bílých límečcích, kteří jim půjčují a tyjí z tohoto byznysu,« prohlásil.

Všechna řízení u jednoho exekutora

Vládní návrh by měl vést k omezení počtu podávaných exekučních návrhů i množství vícečetných exekucí. Povinná záloha by podle zdůvodnění vedla věřitele ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena. Nehradila by se například v případě vymáhání výživného. Slučování exekucí proti stejnému dlužníkovi by měla snížit náklady řízení. Všechna řízení by se soustředila u exekutora, který zahájil první exekuci.

Předloha také zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a bez souhlasu věřitele. Věřitel by postup mohl odvrátit další zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle devět let. Zaměstnavatelé by měli nárok na paušální náhradu nákladů za úkony, které musí učinit při exekuci zaměstnance srážkami z jeho mzdy. Měla by činit 50 Kč měsíčně.

Předloha skupiny poslanců v čele s Piráty by zavedla místní příslušnost exekutorů podle krajů. K jednotlivým případům by se exekutoři přidělovali na základě takzvaného kolečka. V současnosti si exekutora volí věřitel. Exekuce mířící na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora by se slučovaly podle místa dlužníkova pobytu.

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s místní příslušností nesouhlasí.

Vládní návrh komora kritizuje jako nepřehledný a matoucí pro účastníky řízení i jako složitý pro exekutory a soudy. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více.

V minulém volebním období dolní komora zavedení teritoriality exekutorů zamítla. Kabinet se k nynější poslanecké předloze postavil záporně. Obával se nadměrného zatížení soudů, když by musely rozhodovat o odstraňování vad exekučního návrhu, odmítání a zamítání návrhu a o zapisování do rejstříku zahájených exekucí, což nyní provádějí exekutoři. Místní příslušnost by také mohla podle vlády celkově ohrozit vymáhání pohledávek.

