Moskva si připomněla dvě výročí

Slavnostním pochodem 4000 vojáků na Rudém náměstí v Moskvě si Rusko připomnělo 78. výročí historické vojenské přehlídky z roku 1941, jejíchž 28 000 účastníků se přímo z centra metropole vydalo na nedalekou frontovou linii bránit město před jednotkami německého wehrmachtu.

Podle ruských historiků tehdejší přehlídka upevnila bojový duch Rudé armády, která Moskvu ubránila a vydala signál k obratu válečných událostí na východní frontě.

Na Rudém náměstí pochodovali ruští vojáci s bojovými prapory válečných divizí, které se do moskevské operace před 78 lety zapojily. Sedm tisíc hostů, mezi nimiž bylo 1200 veteránů 2. světové války, sledovalo ukázku 40 historických bojových vozidel. Náměstím pochodovaly jednotky ruského pozemního vojska, letectva a námořnictva, studenti vojenských škol a výsadkáři prezidentské ochranky.

Zvláštními hosty byli na přehlídce podle agentury Interfax čtyři veteráni, kteří se přehlídky v roce 1941 osobně zúčastnili. Nejstarší z nich, Jevgenij Anufrijev, nedávno oslavil 97. narozeniny.

Odpoledne se Rudé náměstí změnilo v muzeum pod širým nebem: zájemcům se představila dobová vojenská technika z Velké vlastenecké války a ukázky válečných filmů a válečného zpravodajství. Bitvu u Moskvy si připomněli i obyvatelé měst v okolí ruského hlavního města.

Pochod na Rudém náměstí z roku 1941 si Moskva připomíná každoročně od roku 2003. Sedmý listopad, který se v sovětské éře slavil jako výroční den VŘSR, je nyní podle ruského kalendáře Dnem ruské vojenské slávy. VŘSR z roku 1917 si připomněli na mítinku v jiné části Moskvy jen ruští komunisté.

Pravicová agitka do TV

Krvežíznivý zločinec, duševně nemocný a maloměšťák - takový byl údajně V. I. Lenin zbavený mýtů, který se zjevuje na ruských obrazovkách téměř 30 let od rozbití Sovětského svazu. Dokumentární seriál Lenin, který brzy začne vysílat státní televize Pervyj Kanal, chce prý »skoncovat s mýtem Vladimira Uljanova«, jak zní skutečné jméno zakladatele SSSR. Agentuře AFP to řekl autor scénáře Igor Lipin.

Kvůli natočení 18 dílů se tucet badatelů vedených bývalým náčelníkem archivů tajné služby generálem Vasilijem Christoforovem ponořilo na čtyři roky do dokumentů tajné služby.

»Legenda o hodném Leninovi proti zlému Stalinovi není pravdivá. Byl to Lenin, kdo rozpoutal rudý teror,« prohlásil podle ČTK Lipin vpředvečer 102. výročí VŘSR.

Dokumentarista zveřejnil údajný dopis ze srpna 1918, ve kterém Lenin volá po smrti dvou milionů rolníků považovaných za boháče, za kulaky, kteří skutečně okusí násilné represe… Další dokumenty podle autorů seriálu ukazují, že Lenin měl trpět duševními poruchami.

Stále se těší popularitě

Ačkoliv s koncem Sovětského svazu Lenin zmizel z veřejné debaty, stále se těší popularitě. Podle průzkumu, který v roce 2017 podniklo nezávislé středisko Levada ke 100. výročí VŘSR, má 56 % Rusů pozitivní či spíše pozitivní vztah k obrazu svého bývalého vůdce, proti 41 % v roce 2006… Čtyři z pěti Rusů jsou proti stržení četných Leninových soch v zemi. I proto jeho nabalzamované tělo stále spočívá v mauzoleu na Rudém náměstí.

Nové ruské režimy do značné míry Lenina ignorují a raději stavějí do popředí Stalinovu hlavní roli při vítězství nad nacistickým Německem. »Lenin byl zapomenut, přešel do Stalinova stínu,« říká režisér Vladimir Chotiněnko, jehož film »Lenin. Nevyhnutelnost« se dostal do ruských kin na konci října. Ani zdaleka nelíčí život proletáře, ale ukazuje Vladimira Uljanova jako údajného maloměšťáka, který nosí buřinku, motýlka a hůlku a který si libuje ve Wagnerových operách…

Film natočený ve stylu hollywoodských trháků vypráví příběh Leninova návratu ze švýcarského exilu do Ruska v roce 1917. Snímek ukazuje, že tato cesta vlakem přes Německo uprostřed války s Ruskem by nebyla možná bez císařova souhlasu. Prý proto brzy poté, co se Lenin dostal k moci, uzavřel s Němci mír a opustil ruské spojence.

»Lenin nikdy neměl rád Rusko, ani Rusy, ty líné mužiky. Rusko pro něj nebylo ničím jiným než začátkem projektu světové revoluce,« uvedl herec Jevgenij Mironov, jenž ztvárňuje ve snímku Lenina.

Právem pohoršená KPRF

Mluvčí ruských komunistů Alexandr Juščenko vyjádřil politování nad snahou »zdiskreditovat Lenina německými penězi« v době, kdy v Rusku i ve světě ekonomické a sociální nerovnosti tlačí obyčejného člověka k tomu, aby vyšel do ulic. To podle něj svědčí o tom, že »Leninovy myšlenky stále oslovují masy povstávající proti kapitalistům«.

