Ilustrační FOTO - Pixabay

Statistika bankrotů se utěšeně rozrůstá

Letos v říjnu bylo v České republice vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, o 15 více než v září. Bankrotů podnikatelů proti předchozímu měsíci přibylo 30 na 934 a dosáhly tak nového maxima od počátku roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Naopak mírně proti předchozímu měsíci ubylo osobních bankrotů (nikoliv však meziročně).

Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Počet návrhů na bankrot firem podle ní stoupl meziměsíčně o devět na 98. V případě podnikatelů se zvýšil o 24 na 936.

»Počet bankrotů podnikatelů se v posledních čtyřech měsících, tedy po změkčení podmínek pro oddlužení, stabilizoval okolo 900 bankrotů měsíčně. Zatím to vypadá, že na podobných hodnotách se vzhledem k počtu podaných návrhů bude pohybovat i v následujících měsících,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Nelze ale podle ní vyloučit občasný jednorázový výkyv oběma směry.

V posledních třech letech se počet bankrotů každoročně snižoval, letos však přijde změna. »Pro letošek odhadujeme růst počtu bankrotů obchodních společností o jedno procento. V důsledku novely insolvenčního zákona se zvýší počet bankrotů podnikatelů, protože naprostá většina návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů je řešena formou oddlužení,« dodala.

Nejvíce bankrotů firem bylo v říjnu vyhlášeno tradičně v Praze (28) a v Jihomoravském kraji (devět). Nejvyšší počet bankrotů podnikatelů byl vyhlášen v Moravskoslezském kraji (139), Ústeckém kraji (116) a ve Středočeském kraji (105).

Osobních bankrotů bylo v říjnu vyhlášeno 2093, o 56 méně než v září. Zároveň bylo podáno 2214 návrhů na osobní bankrot, o 137 více než v předešlém měsíci.

V červnu začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami pro oddlužení. Za uplynulých dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 16 880 osobních bankrotů, to je o 30 procent více než v předchozím období. Rovněž bylo podáno 18 642 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 37 % více.

»Meziroční nárůst počtu osobních bankrotů za období posledních 12 měsíců je důsledkem červnové novely insolvenčního zákona. Ta se však neprojevuje ve všech krajích rovnoměrně. Zatímco na Vysočině se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil o 42 %, v Plzeňském kraji vzrostl o 18 procent a v Olomouckém kraji o 23 %,« uvedla Kameníčková.

Lidé podle insolvenční novely mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 %, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

(ici)