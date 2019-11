Ilustrační FOTO - Pixabay

Poradci německé vlády jsou optimisty

Výbor ekonomických poradců německé vlády nyní navzdory přetrvávající slabosti německé ekonomiky neočekává žádnou hlubokou hospodářskou recesi. Nevidí ani potřebu žádného zvláštního programu na podporu ekonomiky.

Vyplývá to podle agentury DPA z dnešní zprávy výboru. »Německo nemusí hledat novou podobu své hospodářské a průmyslové politiky, mělo by však tyto politiky dál rozvíjet,« uvedl předseda výboru poradců Christoph Schmidt.

Poradci nyní předpokládají, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 0,5 procenta. V příštím roce pak očekávají zrychlení růstu na 0,9 %. Jejich prognózy jsou tak zhruba v souladu s oficiálním vládním výhledem, podle kterého by měl růst letos činit 0,5 % a napřesrok jedno procento.

»Hospodářský rozmach skončil, zatím se však nepočítá s širokou a hlubokou recesí. Předpokládá se, že slabá hospodářská dynamika přetrvá minimálně do příštího roku,« uvedli poradci ve své zprávě. »Německá rozpočtová politika je již nyní expanzivní a dodatečný balík opatření na podporu ekonomiky není potřebný,« dodali.

Německé hospodářství se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a také nejistota kolem brexitu.

Ve druhém čtvrtletí se německý HDP snížil o 0,1 % po růstu o 0,4 % v 1. kvartálu. Pokud by HDP vykázal pokles i ve 3. čtvrtletí, znamenalo by to, že německá ekonomika vstoupila do recese. Ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá celá řada firem v České republice.

(ici)