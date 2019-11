Filadelfie

Ve Filadelfii je droga všude kolem

V jednom malém klenotnictví ve čtvrti na jihu amerického města Filadelfie zaměstnanci v poledne neměli přestávku na oběd, ale na školení, o které všichni žádali: jak zachránit předávkovaného člověka a jak mu podat naloxon, lék používaný k zastavení účinků opioidů.

Předávkování opioidy se rozmohlo po celých Spojených státech amerických a k nejpostiženějším patří právě Filadelfie. »Předávkovat se můžete polovinou balíčku za pět dolarů, tedy přibližně za dva dolary (asi 45 Kč)«, řekl agentuře AFP Elvis Rosado, školitel z místní organizace pro prevenci Prevention Point. Hovoříme-li dnes o předávkování ve Spojených státech, máme na mysli především fentanyl, opiát s euforizačním efektem, který je zvláště ničivý - je padesátkrát silnější než heroin. Už několik zrnek fentanylu může způsobit smrt. Proto je tolik smrtelných předávkování: v současnosti se denně v USA předávkuje více než 130 lidí. Jak vysvětluje Elvis Rosado, fentanyl je nyní k mání všude, v každém prostředí. Často se míchá s dalšími drogami, jako je heroin, kokain či syntetická marihuana, aniž by o tom uživatel věděl. Ve čtvrti South Philly, kde se klenotnictví nachází a která je poměrně klidná, jsou opiáty na vzestupu.

Doporučení školitele

První doporučení školitele, který bojuje proti drogám už 25 let, zní: je třeba vědět, jak člověku v tísni pomoci. »Jestliže potkáte někoho mimořádně bledého, který chrčí a jehož pleť má nádech do fialova, volejte okamžitě číslo pohotovosti a začněte mu podávat Narcan,« říká. Narcan je obchodní značka naloxonu v podobě nosního spreje, který se snadno používá. Je také třeba odhadnout, do jaké míry je postižený při vědomí, a to tak, že mu silně třeseme nohou nebo třeme hrudní kost pěstí. Tyto kroky jsou dostatečně bolestivé a jen předávkovaná osoba je vůči nim necitlivá, uvádí Rosado. V tomto případě je potřeba zaklonit hlavu oběti dozadu a aplikovat Narcan, říká.

Užitečná znalost

Majitelka klenotnictví Rachael Dillonová nemusela o užitečnosti tohoto školení nikoho přesvědčovat. Každý byl vystaven tvrdým drogám, každý viděl lidi umírat na předávkování. »Dosud jsem dělala, že nic nevidím. Jedu na kole domů a říkám si, že tam mi nic nehrozí,« uvádí šestadvacetiletá Ripley Nicholsová. Drogy brala na střední škole. Trvalo to tak dlouho, až nad nimi ztratila kontrolu. Jeden z jejích přátel zemřel na předávkování v devatenácti letech, druhý v jednadvaceti. »Teď jsem dospěla a mám odstup. Myslím, že mohu Narcan nosit u sebe. Lidé umírají příliš mladí,« sděluje. Její kolegyně, třiatřicetiletá Katie Jeanová, která se vždy vyhýbala alkoholu a drogám, prohlašuje, že jí školení pomáhá v tom, aby mohla někomu zachránit život. Jednou viděla svou přítelkyni, jak se po odchodu z baru pod vlivem drog zastřelila. Dva z jejích přátel se předávkovali a jeden zemřel.

Optimista Rosado

Přestože je fentanyl všude kolem, chce být Elvis Rosado optimista. Loni spolu s kolegy z Prevention Point společně zachránili přes 500 lidí, uvádí. V celé Filadelfii bylo zachráněno přes 1000 lidí, a tak počet předávkování s následkem smrti poprvé od roku 2013 klesl. »Lidé nechtějí pochopit, že to je nemoc,« říká Jeanová. »Čím víc se o tom bude mluvit, čím víc bude vzdělávání, tím spíš si budeme moci vzájemně pomáhat,« dodává.

