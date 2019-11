Ilustrační FOTO - Pixabay

Wartburg. Z továrny jich vyjely skoro dva miliony

Automobily značky Wartburg patřily v bývalém východním bloku k nejoblíbenějším. I když na ně v Německé demokratické republice (NDR), kde se vyráběly, zájemci museli čekat. Po pádu berlínské zdi v roce 1989 a znovusjednocení Německa o rok později se ale ukázalo, že Wartburg nesnese srovnání se západními automobilovými značkami a musí skončit. V durynském Eisenachu z pásů automobilky od roku 1955 sjelo přes 1,8 milionu wartburgů.

»Když šel Wartburg 353 v roce 1966 do sériové výroby, bylo to moderní auto, které mezinárodní srovnání sneslo,« říká Matthias Doht. »Samozřejmě tehdy nikdo netušil, že rok 1966 přinese poslední nový produkt z Eisenachu a že tohle auto se bude vyrábět dalších dvacet dva let,« vysvětluje šéf zdejšího automobilového muzea. Za stagnaci, jež vedla k tomu, že se až do roku 1989 v Eisenachu nezačal vyrábět žádný nový model, podle názoru ředitele Dohta může východoněmecký režim, který nikdy neměl dost peněz na investice do inovací v automobilovém průmyslu. Z dnešního pohledu možná, ale zato vedení NDR mohutně investovalo třeba do výstavby bytů a sociálních záležitostí východoněmeckých občanů, což bylo důležité.

Poslední vůz

Zatímco v roce 1966 ještě Wartburg mohl bez problémů konkurovat západoněmeckým značkám, jako je Volkswagen nebo Audi, pak byl vývoj na Západě rychlejší, takže v roce pádu berlínské zdi už to nebylo možné. Ale svým majitelům vždy sloužil velmi dobře. Výroba v Eisenachu se udržela do 10. dubna 1991, kdy z továrny vyjel poslední vůz s číslem 1 837 708.

Další den už většina ze zdejších asi 10 000 zaměstnanců neměla práci. »Představte si město, které mělo kolem 48 000 obyvatel, z nichž asi 10 000 pracovalo zde. Můžete vycházet z toho, že z každé rodiny zde pracoval aspoň jeden člen. Bylo to velmi hořké,« říká Doht, podle něhož byl Wartburg první takhle velkou továrnou na území bývalé NDR, která po znovusjednocení skončila s výrobou.

Dopad na město

Nezaměstnanost se rychle vyšplhala až na 25 procent, což s sebou tehdy neslo hodně frustrace, protestů i sociálního napětí. Dolů v následujících letech klesala velmi pomalu. Navíc řada mladých a vzdělaných lidí odešla na západ Německa, takže v současnosti má Eisenach jen asi 43 000 obyvatel, i když v posledních letech už vykazuje vzestupnou tendenci.

Dodnes využívaná továrna

V Erfurtu, městě ve spolkové zemi Durynsko, kde zcela nedávno zemské volby vyhrála strana Die Linke. (Levice), se nyní nezaměstnanost pohybuje na úrovni 6,5 procenta. Nakonec mu na nohy znovu pomohl zase automobilový průmysl. »Ten proces byl ale namáhavý, dlouhý a bolestivý,« říká Doht o zhruba patnácti letech, než se situaci podařilo stabilizovat. Novou továrnu zde vybudoval Opel, který zaměstnává kolem 1600 lidí. Další tisíce obyvatel pracují v dodavatelských firmách, z nichž některé dodnes využívají části bývalé továrny Wartburgu. Z dnešního pohledu vozy této značky patří k obdivovaným a vzácným exponátům. Jejich fanoušci se za nimi mohou vydat do celoročně otevřeného muzea v areálu bývalé automobilky této značky v Eisenachu.

(ava, čtk)