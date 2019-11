Zisk je přednější než budoucnost planety

Jak to, co léta trvalo, než se přece jen našlo optimální (alespoň ve své době) východisko, lze jedním rázem zničit, nám od prvopočátku svého vládnutí ukazuje americký prezident Donald Trump. Nejde jen o likvidované vojenské dohody USA-Rusko, kompromisy přijaté s Íránem či rušení úmluv s Kubou, ale v těchto dnech i o odstoupení od klimatických dohod, které se v minulých desetiletích rodily velmi těžce. Už to, jak Trump zasáhl do omezujících opatření na Aljašce, jež měly za cíl ochranu zdejší přírody proti zájmům bohatých těžařů, dokazovalo, jak to s její ochranou a budoucností amerických dětí a vnuků americký prezident myslí. Onen krok ke zrušení všech závazků týkajících se ochrany klimatu, jež odsouhlasila, třeba s bolestnými důsledky, většina zemí světa, dokazuje, že silnému kapitálu jde jen a jen o dnešní co nejvyšší zisky, a poté »ať přijde potopa«. Výkonnou rukou tohoto kapitálu je právě americký prezident.

Varování vědců, upozorňování na to, s jakou rychlostí mizí některé druhy flóry či dokonce vymírají některé druhy živočichů a brouků, by mělo donutit k zamyšlení. Ostatně nejsou to jen Evropané, kteří varují, ale mnohé americké instituce, američtí nositelé Nobelových cen, politici. Ani ti však nejsou schopni změnit stanoviska současné americké administrativy, která krok za krokem znejišťuje svět a ničí dlouho diskutované a nakonec přece jen přijaté dohody.

Trump se ani nesnaží skrýt své kroky frázemi, kterých jsme od Spojených států po léta slyšívali bezpočet. Otevřeně sděluje světu, že Amerika především, že její zájem je jiný než ostatních, a proto budou muset být vypracovány nové dohody, nová opatření, která budou vyhovovat zájmu USA a jeho kapitálu. Navenek jde o pracovní místa pro obyčejné Američany, voliče, ve skutečnosti jde o peníze a o moc. Příslib nových dohod nic nestojí. Ostatně ani není zájem je připravovat. Pokud by nové smlouvy přece jen vznikly, pak svět se bude muset plně podřídit americkým zájmům. Vzpomeňte například na odchod amerických vojáků ze severní Sýrie, opuštění jejich kurdských spolubojovníků, aby, když se ukazuje, že by mohlo dojít k úhoně na těžních naftových věžích a tedy i k omezení dodávek roky do USA, znovu se tady příslušníci amerických vojenských sil objevili. Ne chránit tamní obyvatele před útokem nejen Turků, ale i jejich spřátelených zabijáků ze syrské protiasadovské opozice či zbytků hrdlořezů z tzv. Islámského státu, ale dohlížet na to, zda někdo si nedovolí, aby proudy ropy nesměřovaly jinam, než kdesi v New Orleansu, v kancelářích ředitelů a podředitelů, rozhodli.

Klimatická dohoda z Paříže chtěla na státech, aby konečně alespoň krůček postoupily v boji se znečišťováním ovzduší, zabránily tak nekontrolovatelnému oteplování planety, které už vícekrát za miliony let existence života na Zemi znamenalo pro některé živočišné druhy katastrofu. Američané od počátku se snažili tuto dohodu torpedovat. Minimum z toho, co by bylo potřeba, se proto ocitlo na stolech politiků a čekalo na podpis. Ten ovšem by přinesl menší zisky i americkým společnostem, které devastují přírodu a barbarsky přistupují k odkazu minulosti, a tedy i omezení přílivu peněz a podpory pro Trumpa v nastávajících prezidentských volbách. A tak se ruší, co se dohodlo, a v zájmu Spojených států, tedy jejich kapitálu, se devastuje Země. A zase jsme u toho, že kapitalismus, jenž tak na Frekvenci 1 opěvoval v úterý exprezident Klaus, je pro svět tou největší hrozbou, protože současný zisk je přednější než životy lidí a budoucnost planety.

Jaroslav KOJZAR