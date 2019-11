Ani masky ani hrnky s Hitlerem

Radnice Prahy 1 v úterý vypověděla nájemní smlouvu provozovateli malostranského obchodu se suvenýry, který prodával mezi různými turistickými proprietami také gumové masky Adolfa Hitlera. Návrh na výpověď smlouvy byl podán na základě porovnání skutečného sortimentu obchodu s nájemní smlouvou. V ní totiž provozovatel obchodu tvrdil, že účelem pronájmu bude prodej předmětů představujících tradiční pražskou a českou kulturu či výrobky chráněných dílen. Této definici maska, v níž má její nositel imitovat nacistického zločince číslo 1, opravdu neodpovídá.

Na prodej nepřijatelného zboží upozornil na sociální síti německý velvyslanec Christoph Israng. Pan velvyslanec se již mnohokrát veřejně ukázal jako skutečný antifašista, takže mu za jeho postřeh při procházce Prahou děkuji. »Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?« napsal na svém Twitteru. Majitelé prodejních prostor tedy zareagovali okamžitě. Rychleji než policie, která prověřuje, zdali prodej nebyl v rozporu se zákonem.

Dlouhodobě víme o jiném sortimentu spadajícím do stejné kategorie jako gumové masky s Hitlerem. Jsou to bílé hrnky s potisky portrétů vysokých potentátů nacistického a italského fašistického režimu. Pochopitelně Hitler, jako hlavní »hvězda«, se na nich skví také, a to dokonce ve dvojím provedení. Bůhví proč, ale jeho obličej je vkomponován i do potisku červené kraslice. Takže je to tuplovaně nevkusné. Pak je tu Reinhard Heydrich ve své »parádní« uniformě generála tajné policie, Karl Hermann Frank, polní maršál Erich von Manstein (mimo jiné oblehatel Leningradu), Heinrich Himmler, Benito Mussolini, Joseph Goebbels. Někteří z těchto válečných zločinců jsou nabízeni i na tričku.

Hrnky prodává soukromé Nakladatelství Naše vojsko ve svém e-shopu, ale i v kamenném obchodě ve Štefánikově ulici v Praze 5. Na svých stránkách to tak inzeruje. V Haló novinách jsme o tomto případu psali vícekrát. Pochopitelně, že takovou nabídku, byť se trapně halí do »sběratelské edice«, osobně považuji za nepřípustnou. Kauza »hrnky« již prošla rukama policejních vyšetřovatelů se závěrem, že podnikatel je veden jen zájmem o zisk. Informovali jsme také, že státní zástupce zrušil toto usnesení o odkladu jako neodůvodněné a případ přikázal k dalšímu řízení jinému policejnímu orgánu.

Policie pracuje svým tempem. Ale co kdyby podobně, jako zapracovala radnice Prahy 1, zareagoval majitel objektu, v němž se nachází smíchovská prodejna nakladatelství? Tam jsou hrnky také k mání.

Chci věřit, že rychlost, jakou se případ dostal na veřejnost a do médií, není dána tím, že na něj poukázal vysoký diplomat spřáteleného a velmi vlivného státu.

Monika HOŘENÍ