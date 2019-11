Ilustrační foto - wikimedia commons

Proč (ne)vymáhat od Německa válečné reparace!?

Vymáhání válečných reparací od Německa není aktuální a rozhodnutí odškodnění vymáhat by nebylo šťastné. V odpovědi na interpelaci místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřího Valenty (KSČM), který poukazoval mj. na polské a řecké snahy, to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Před rokem interpeloval poslanec ve stejné věci premiéra Andreje Babiše (ANO), který však podle Valenty »hodil dlužných patnáct tisíc miliard korun za hlavu«. Poslanec poukázal na to, že Evropou se začínají šířit žádosti o vyplacení válečných reparací Německem. »Odškodnění již žádá nejen Polsko a Řecko, ale podobné hlasy se ozývají i z Maďarska, Itálie nebo Srbska,« zdůraznil Valenta. Uvedl, že polský ministr zahraničí Čaputovič zkritizoval Německo s tím, že Polsko lituje zjevné nevýhody v platbách německých reparací, které by měly dosahovat hranice 800 miliard dolarů, a že pro některé napadené země chybí poválečná spravedlnost. Zcela jinak se podle jeho slov v souvislosti s odškodněním zacházelo s Francií nebo Nizozemskem.

»Poláci dokonce již ustanovili podvýbor pro reparace. Německem zdecimované Řecko - vyvražděno bylo přes 80 % Židů, vypáleno přes 800 vesnic, 80 % průmyslu bylo zničeno - požaduje 309 miliard euro na základě dubnového hlasování ve svém parlamentu. Řecká vláda poté vyzvala německou stranu, aby zahájila jednání o řešení otázky vyplacení válečných reparací,« prohlásil poslanec. Vadí mu, že pokud jde o naši vládu, je ticho po pěšině. Ministra zahraniční se dále zeptal, zda u nás stále platí »ty lživé vládní argumenty o platnosti podřízenecké česko-německé deklarace o vzájemných vztazích či o nenabourávání poválečného uspořádání Evropy, které ostatně ani nikdo nabourávat nechce?« Petříčka se přímo tázal, co jako ministr zahraničí na podporu vítěznými mocnostmi garantovaných reparací udělá.

»Otázku požadavku na vymáhání reparací nepovažuje v tuto chvíli česká strana za aktuální. Zdůrazním, že česko-německá deklarace, kterou přijaly ČR a SRN v roce 1997, jasně prohlásila, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami spojenými s minulostí. A v tomto duchu obě strany důsledně postupují« reagoval Petříček.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Polsko podle něj nemá reálnou šanci válečné reparace od Německa vymoci. Protože podle části 3 odst. 2 Postupimské dohody se Sovětský svaz zavazuje, že ze svého vlastního reparačního podílu uspokojí reparační nároky Polska. »V tomto směru Postupimská dohoda tedy žádné samostatné reparační nároky Polsku nepřiznala, resp. je implicitně vyloučila. Polsko také není na rozdíl od tehdejšího Československa smluvní stranou Pařížské dohody. Otázka je také, u jakého soudu by se tato záležitost řešila,« dodal ministr.

Petříček: Stejně bychom nic nevymohli

Současně však přiznal, že v případě československých reparací se jedná o otázku politického rozhodnutí vlády. »Případné rozhodnutí válečné reparace vymáhat bychom nepovažovali za šťastné, protože by to mohlo narušit skutečně klima vzájemné důvěry v Evropě s našimi sousedy. Stejně jako v případě Polska by však platilo, že tyto reparace bychom od Německa nevymohli,« zdůraznil Petříček.

Valenta kontroval, že když Sněmovna deklaraci přijímala, aby dala doporučení vládě, tak v doprovodné zprávě bylo uvedeno, že deklarace není mezinárodní smlouvou, ale politickým dokumentem, který nemá povahu právního instrumentu. A česká strana se v ní nezříká své právní doktríny ani nezpochybňuje platné právní předpisy, své stávající závazky či práva podle mezinárodního práva nebo legitimitu mezinárodně právních aktů přijatých v zájmu mezinárodního společenství. »A to přesně to rozhodnutí vítězných velmocí po roce 1945 toto naplňuje,« zdůraznil poslanec KSČM.

Petříček řekl, že nezpochybňuje Valentův popis česko-německé deklarace - není to závazný dokument, je to politický dokument, nicméně v případě jakéhokoli právního nároku je podle něj také nutné vzít v potaz možnost vymahatelnosti. Zopakoval své přesvědčení, že stejně jako Polsko bychom od Německa reparace nevymohli.

(ku, jad)