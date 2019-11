Ilustrační foto - wikimedia commons

Lula zřejmě z vězení

Brazilský nejvyšší soud přijal těsným poměrem hlasů dlouho očekávané rozhodnutí, které by mohlo vést k osvobození tisíců vězňů včetně exprezidenta Luize Inácia Luly da Silva (74). Lulovi advokáti už dali najevo, že budou požadovat neprodlené propuštění svého klienta z věznice, kde si odpykává trest za údajnou korupci.

Soudci v poměru šest ku pěti ukončili judikaturu (rozhodovací praxi), podle níž lze uvěznit obviněného ještě před vyčerpáním všech opravných prostředků, pokud jeho odsouzení potvrdil odvolací soud. To byl i Lulův případ. Jeho právníci již oznámili, že chtějí požádat o okamžité propuštění bývalého prezidenta, který je »nespravedlivě vězněn již 579 dnů«. Lula si odpykává osm let a 10 měsíců za korupci kvůli tomu, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt. Obvinění odmítal a považoval se za oběť spiknutí, které mu mělo zabránit v návratu do vrcholných funkcí. Do vězení musel nastoupit loni v dubnu, což mu znemožnilo kandidovat v prezidentských volbách, v nichž byl podle průzkumů hlavním favoritem. Lulu odsoudil v první instanci soudce Sergio Moro, který se následně se stal ministrem spravedlnosti ve vládě krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Lula, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, se dodnes těší široké oblibě díky sociálním programům, které pozvedly z bídy miliony obyvatel.

(ava, čtk)