Budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz. FOTO - wikimedia commons

Kurz se zastal východu Evropy

Aroganci západoevropských zemí vůči státům z východní části Evropské unie včetně České republiky kritizoval bývalý a zřejmě i budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz. Pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za správné, aby Brusel trval na dodržování právního státu v členských zemích, varoval ale před tím, aby se západní Evropa na východ dívala svrchu.

»Je to západní arogance, která tu částečně existuje, která posiluje pocit křivdy ve východní Evropě a která bohužel u části obyvatel západní Evropy vede k tomu, že se na Východoevropany dívají svrchu,« řekl Kurz. Evropská unie podle Kurze musí tlačit na všechny členské země, aby dodržovaly zásady právního státu. »To je základ EU,« zdůraznil. »To, že se během migrační krize některé státy pokoušely jiné přinutit k politice otevřených dveří, ale příkopy v Evropě jistě prohloubilo,« dodal bývalý rakouský kancléř, který nyní jedná o složení nové vlády. Chybou by podle Kurze bylo předstírat, že »protievropské myšlenky« pocházejí jen z východní části EU. »Jsou také na Západě - i když ne ve většině. Ale když udělá Východoevropan nějaký návrh, tak to není automaticky očerňování EU. A ne každý návrh zakládajícího člena EU je automaticky odvážným evropských přístupem,« zdůraznil Kurz. Podle něj se často v EU měří v případě západních a východních členů dvojím metrem.

(čtk)