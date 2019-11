Ilustrační FOTO - Pixabay

Dnes o křenu a také o červené řepě

Zdánlivě obyčejný křen můžete, tak jako naše babičky a maminky, využít nejen k doplnění chuti některých pokrmů… A pokud hledáte na podzim zeleninu, která vás pomůže ochránit před nemocemi a zároveň podpoří vaše trávení, tak už nehledejte. Červená řepa je jasná volba.

A začneme křenem. Křen selský (jeho celý název) snadno můžete pěstovat na zahrádce, pokud ji máte. Ale najdete ho také kolem potoků, příkopů, polních cest, prostě všude tam, kde je vlhčí půda. A také v obchodech se zeleninou a na tržištích. Teď je křen nejlepší, babičky věděly a ví, že od září do listopadu se vyplatí pár silnějších kořenů vykopat a uložit v do písku v chladném sklepu.

Aniž bych si troufal říci, že babičky o tom, že křen obsahuje spoustu vitamínu C, že vyniká silným antibakteriálním, antibiotickým i antiseptickým účinkem věděly. Ale určitě se jim osvědčil při léčení některých chorob. Třeba při nachlazení, zánětech dýchacích cest apod. I ti, kteří neměli rádi křen byli bábinkami úspěšně léčeni!

Tak třeba inhalace. To je velmi účinný způsob léčení rýmy, kašle a také na vyčištění pleti. Což dívky a mladí muži, ale i starší lidé mohou i dnes ocenit. Stačí nastrouhat lžičku křenu, rychle ho převařit a páru vdechovat zhruba 10 minut. Nastrouhaný křen s mlékem vybělí různé pigmentové skvrny na pokožce. Zároveň při ošetření dochází i k jejímu prokrvení. Z křenu si dokonce můžete vyrobit pleťovou vodu. Výroba je snadná a rychlá. Zapotřebí je čerstvá šťáva z křene a převařená, vychladlá voda. Stačí smíchat a můžete ji použít. Samozřejmě se vyhněte očím a jejich okolí. Tato pleťová voda pokožku krásně vyčistí a zbaví ji veškerých nečistot. Je ideální především pro mastný typ pleti a pro ty, kdo se potýkají s akné. Říkaly babičky… A také ji používaly k odstranění pigmentových skvrn, kterých mají starší lidé na rukách i leckde jinde, tak říkajíc – že až.

Používaly křen i k odstranění různých bolestí. Nastrouhaný čerstvý kořen zalijte v nádobě až po okraj octem a nechte odstát při pokojové teplotě osm dní. Poté prolisujte a směsí potírejte bolavá místa několikrát denně. Při bolestech hlavy dávaly babičky obklad ze strouhaného křenu na zátylek. Křenové placky babičky používaly a používají i dnes na revmatismus. Jeden díl nastrouhaného křenu smíchaly se dvěma díly strouhaných brambor, směs daly do čistého plátna nebo do gázy, a přikládaly na bolavá místa. Podobně léčily i bolesti klubů. Prý pomůže nastrouhaný křen s tvarohem. Připravte z této směsi pastu, kterou naneste na bolavá místa. Poté zakryjte igelitem a nechte deset minut působit. Místo pečlivě omyjte, ale léčbu opakujte nejméně deset dnů za s sebou.

Červená řepa je levná, a dobrá! A pomůže proti mnoha neduhům. Jí se samozřejmě její podzemní část… My dnes již víme, že v ní je spousta vitamínů (C a B) a minerálů – draslík, sodík, fosfor, vápník a železo. Babičky to možná jen tušily, ale protože byly a jsou moudré, dávaly ji pobledlým dívkám (chudokrevným), aby jejich tváře zčervenaly, těhotným ženám, aby se jejich dítě zdravě vyvíjelo. Používaly červenou řepu i k léčení zažívacích potíží a problémů s trávením.

Je to báječná zelenina, která na podzim pomůže i zvýšit vaši imunitu a vaši odolnost proti chřipce, která zrovna začala zase řádit. Ale jak ji jíst?

Třeba syrovou. Ale jen tak ji oloupat a jíst jako jablko? To ne! Přesto syrová, očištěná a nastrouhaná červená řepa v salátu s česnekem, kozím sýrem, pomeranči nebo jablky, ořechy či zelím, je výborná! Ale i babičky dávaly přednost červené řepě vařené.

Vařená červená řepa. Většina lidí si ale červenou řepu dopřává v uvařené stavu, podobně jako naše chytré bábinky.

Tak třeba takto. Tři středně velké řepy, dvě cibule, špetka soli, ocet a trocha oleje. Vařit řepu je možné na mírném plamenu asi dvě až tři hodiny, nebo ji můžete krátce nechat vařit na prudkém ohni asi 15 minut. Poté ji ihned zchlaďte v ledové vodě, a díky tomuto teplotním šoku změkne. Nyní nakrájejte cibuli najemno a krátce ji opražte na oleji, dokud nezezlátne. Cibuli smíchejte s řepou nakrájenou na tenké proužky a dochuťte solí a octem. Vznikne chutný salát z vařené řepy, který můžete snadno využít jako přílohu k různým druhům masa.

Řepu před vařením opláchněte a pokud je to potřeba, odřízněte jí zbytky listů. To, co se vám na povrchu řepy nelíbí, odstraňte až po uvaření. Připravenou řepu vložte do vody, osolte velkou špetkou soli na každý kousek řepy, a přiveďte k varu. Vařte tak dlouho, jak je potřeba ke změknutí. Když do vařené řepy píchnete, měla by být měkká podobně jako vařený brambor. Nechte ji vychladnout, a ještě vlažnou ji oloupejte!

Naložená červená řepa nemá chybu, pokud ji připravíte podle receptu našich babiček. Uvařenou řepu třeba oloupat, na klasickou sklenici s objemem 0,7 litru stačí asi 1000 g řepy, kousek na plátky nakrájeného nebo jemně ustrouhaného křenu, lžička anýzu, hrnek převařeného vinného octa, lžička soli, podle chuti i lžička cukru. Do sklenice urovnejte centimetrovou vrstvu řepy a zasypte ji částí anýzu a křenu. Tak pokračujte, dokud nespotřebujete všechny suroviny, skončete řepou. Vše zalijte vlažným svařeným octem, upěchujte lžící nebo malou skleničkou, uzavřete a nechte do druhého dne v chladu proležet. Takto naložená řepa vydrží v chladu dlouho, třeba i měsíc, a proležením se její chuť ještě zlepšuje. Pokud se chcete vybavit na celou zimu, můžete naplněné a uzavřené sklenice 15-20 minut sterilovat.

Skvělé. Stejně jako naše babičky…

