Rekordů nikdy není dost. Desítka nejnovějších

Není to poprvé, co na této stránce píšeme o českých rekordech, které tak neúnavně a navíc jedinečným způsobem skladuje pelhřimovská agentura Dobrý den. A protože nové a nové zápisy přibývají jako houby po dešti, rozhodli jsme se vybrat desítku nejzajímavějších z posledního půlroku. Od dopravních prostředků, přes zajímavé lidi, až po šikovné české ručičky…

Nejrozsáhlejší série knih s leteckými snímky ČR

Začínáme hned něčím, co potěší milovníky letadel, a těmi jsme, jak jsme se již několikrát přesvědčili, skoro všichni. Vězte tedy, že CBS Nakladatelství, s. r. o., je tvůrcem a vydavatelem série knih s leteckými snímky regionů České republiky. Ke dni registrace rekordu vyšlo již 38 regionálních knih v celkovém počtu 141 430 výtisků obsahujících 3704 fotografií. Regionem se v tomto případě rozumí území korespondující s dřívějšími okresy. Projekt Česko z nebe předpokládá tímto originálním způsobem »pokrýt« celé území České republiky. Do archivu pelhřimovského Muzea rekordů byl tento počin zaevidován 11. října 2019 v rámci doprovodného programu knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Automobil s nejekonomičtějším pohonem

Letadla obdivuje skoro každý, nejinak je tomu u aut. Muži jsou milovníky vozů na čtyřech kolech tak nějak samo sebou, ale v poslední době navíc i ženy tíhnou nejen k tomu, aby se svezly, nýbrž se zajímají o detaily, včetně spotřeby. A právě té se týká druhý rekord, který zmíníme. Společnost Hyundai Motor Czech totiž nechala ověřit úspornou jízdu nového elektromobilu Hyundai IONIQ Electric. V rámci pokusu o rekord s ním ujel Radek Pecák 102,2 km po silnicích nižších tříd a místních komunikacích, přičemž náklady na pohon auta činily 0,44 Kč na kilometr a stal se tak oficiálně vozem s nejekonomičtějším pohonem na trhu. Skutečnost byla zaregistrována v pátek 4. října 2019 na silnicích Kraje Vysočina a zapíše se do České knihy rekordů.

Největší ručně vyrobená kytara

Co jste dělali o letošním létě, milí čtenáři. Každý si ho užil podle svého, ovšem málokdo se díky prázdninové činnosti zapíše do České knihy rekordů jako František Kříž z Třísova. Ten dokázal během šesti letních týdnů vyrobit ve svém ateliéru plně funkční kytaru o hmotnosti 9,9 kg. I rozměry jsou fascinující: celková délka 185 cm, délka těla 115 cm, šířka těla v nejširším místě 81 cm a v nejužším místě 43 cm, výška lubů 13,7 cm a menzura 65 cm jako u klasické kytary. Přední deska tohoto hudebního nástroje je vyrobena ze smrkového dřeva, zbytek je ze dřeva javorového. Na kytaru lze hrát ve stoje nebo v sedě.

Rekordní hudební nástroj, který se opravdu jen tak nevidí, zaregistrovala Agentura Dobrý den 23. září.

Nejvíc lidí v papučích podporujících dobročinnou kampaň

Dobrých skutků nikdy není dost. Někdy jsme si zvykli, že je jisté jedinci dělají jen proto, aby se o nich psalo a získali tak popularitu. Tohle je však přesně opačný případ. Pracovníci služby Domácí hospicová péče Iris poskytované Oblastní charitou Pelhřimov zorganizovali akci, při které se na pelhřimovském Masarykově náměstí sešlo v jeden okamžik 259 lidí v domácí obuvi. Touto akcí se připojili k celorepublikové kampani DOMA a Papučovému dni ostravského Mobilního hospice Ondrášek, které se každoročně konají v rámci Týdne pro mobilní hospice. Rekordní počin byl do České databanky rekordů zaevidován v pondělí 7. října 2019 v Pelhřimově.

Nejvíc traktorů jedné značky na jednom místě

Moreau Agri Vysočina, spol. s r. o., Kraj Vysočina a Zetor Tractors a. s. uspořádaly v polovině září letošního roku odbornou přehlídku Vysočina Zetor Show II., v rámci které se v biatlonovém areálu Vysočina arény v Novém Městě na Moravě seřadilo rekordních 237 traktorů od nejmodernějších až po ty pocházející z 50. let 20. století. Všechny traktory, které navíc byly jediné značky – Zetor, vytvořily i s rozestupy činícími v průměru 50 cm řadu dlouhou 1125 metrů. Ta se poté rozjela a objela společně trasu dlouhou přibližně 6 km, přičemž poslední traktor dorazil na místo, z něhož ke »spanilé jízdě« vyrážel první traktor 32 minut poté, co se kolona začala rozjíždět.

Nejpočetnější přeshraniční štafeta studentů a přátel školy

V rámci oslavy 30. výročí partnerství Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Gymnázia Pegnitz se studenti, bývalí studenti, vyučující a přátelé gymnázia zúčastnili štafetového běhu na trase Slaný (ČR) – Pegnitz (Německo). Trasa o celkové délce 270 km vedla, až na výjimky, po silnicích nižších tříd a polních cestách. Štafetový kolík si běžci plynule předávali bez jeho dotyku se zemí. Start proběhl 18. září 2019, celkový čas běhu byl 21 hodin a 3 minuty. Za Gymnázium Václava Beneše Třebízského se štafety zúčastnilo 69 lidí. A na závěr samozřejmě neopomeneme, aby byla informace vyčerpávající, dodat, že zmíněný údaj byl do České databanky rekordů zaregistrován 26. září 2019.

Nejvíce školních družin navštívených jedním plyšovým medvědem

A ještě jednou se vrátíme ke všem školou povinným. V hlavní roli tentokrát bude plyšový medvěd Lumpík Ostravský, který je maskotem dětí ze školní družiny při ZŠ I. Sekaniny 1804 v Ostravě-Porubě. Sympatický »míša« putoval od 31. ledna do 20. června letošního roku od západu k východu přes 47 školních družin v městech napříč Českou republikou. Svou cestu započal v Chebu a ukončil ve své domovské škole. V každé družině strávil dva až tři dny, děti medvědovi ukázaly během jeho pobytu svou školu, některé ho vzaly i na výlet. Celkem nacestoval 2656 km, s výlety a předáváním mezi jednotlivými družinami cca 3000 km. Nejvýše byl Lumpík 1 560 m n. m. pod vrcholem Sněžky. Tomu už se říká výkon hodný pravého medvěda!

Nejzcestovalejší občan České republiky

Miroslav Šnejdar (nar. 14. listopadu 1928) navštívil jako jediný cestovatel všechny státy světa (577 samostatných i federálních států, teritorií a kolonií ve všech šesti světadílech). Na svých 366 zahraničních cestách strávil celkem 12 let (většinu v tropech) a urazil 2 324 000 km. Z toho letecky s 200 různými společnostmi 1 437 000 km, po kolejích 332 000, autobusy 360 000, autem 118 000, loděmi 51 000 a pěšky 26 000 km. Při 23 větších námořních výpravách plul po 60 mořích (Atlantik 24x, Pacifik 15x, Indický oceán 21x a Karibské moře 11x). Třináct jeho cest bylo delších, než je obvod zeměkoule na rovníku. Středních cest od 10 do 40 tisíc km absolvoval 23. V roce 1995 dokončil návštěvy všech 378 měst, která v té době měla více než 1 milion obyvatel.

Největší logo z kompoundů

SILON, s. r. o., Planá nad Lužnicí uspořádala úspěšný pokus o zápis do České knihy rekordů, v rámci kterého tým nadšenců sestavil na střeše centra pro výzkum a vývoj v průběhu 10:16 min logo PE-Xb. Nápis, který měl v nejvyšším místě rozměr 4 metry a na šířku 10 metrů, byl vytvořen z miniaturních bílých granulí (kompoundů) válcovitého tvaru o průměru 4 mm a výšce 2 mm, jichž bylo použito 3 765 520. Tento moderní materiál se používá k výrobě vodovodních a topenářských trubek vynikajících vlastností (bezpečné trubky, bezpečná, čistá voda). K vytvoření rekordu došlo 27. června a tým mužů i žen, který stojí za novým rekordem, čítal celkem 23 lidí.

Nejmenší lis na víno

A na závěr něco, co se bude líbit všem, kdo mají rádi lahodné ovocné moky. František Garčic z Hodonína totiž vyrobil z borového dřeva, mosazi a mědi funkční lis na ovoce a víno vysoký pouhých 82 mm, o průměru 48,7 mm v nejširším místě a hmotnosti 151 gramů. Lisování ovoce probíhá za pomoci šroubového mechanismu lisovací destičkou. Šťáva volně vytéká otvory v lisovacím koši a je zachytávána v mosazné odkapávací misce. Výrobek byl zaregistrován v úterý 1. října 2019 a my jím končíme dnešní pouť za tuzemskými rekordy. Protože neustále přibývají, nevylučujeme, že se k tomuto tématu zase někdy v blízké či vzdálenější budoucnosti vrátíme. Agentura Dobrý den, která proslavila Pelhřimov, si to jistě zaslouží plnými doušky…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – dobryden.cz