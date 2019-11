Rozhovor Haló novin s Larisou Suchomlinovou, vedoucí hudebního souboru Eťud-Tais

Hluboce se klaníme a děkujeme svým předkům

Představte nám, prosím, v kostce váš soubor z Luhanské lidové republiky, se kterým jste teď navštívili Českou republiku a Prahu.

Jmenuji se Larisa Suchomlinová, jsem vedoucí hudebního souboru Eťud-Tais z Alčecska. V našem sboru zpívají děti různých věkových skupin, od tří do 16 let. Potom soubor opouštějí. Většinou jdou také na další stupeň vzdělání. A protože jsou členové sboru různých věkových skupin, tak i náš program je velice rozmanitý. Od dětských písní, přes písně pro teenagery až po písně pro dospělé. V Praze vám dnes na koncertě představíme členy starší skupiny našeho souboru. Zpíváme hlavně lidové písně, též ale moderní žánr, máme blok písní s národní tematikou, protože právě v našem městě je toto nejaktuálnější téma.

S mládeží studujeme historii, ctíme minulost našich dědů a pradědů, kteří obětovali své životy pro naši budoucnost a náš život. Proto je v současnosti v našem repertoáru mnoho písní s národním zaměřením. Máme také písně na ochranu přírody a s tématem ekologie, například jedna z písní se jmenuje Věří lidem Země, kde zpíváme o tom, že Země je v našich rukou a ať nám důvěřuje. Proto ji budeme, a hlavně musíme, opatrovat.

Pak máme píseň Děkujeme dědům, odpusť, dědečku. Tato píseň je zrovna o našich dědech a pradědech. A samozřejmě pamatujeme i na svou kulturu, tradice naší oblasti, kraje. I ta nejmenší folklorní cennost má pro nás význam.

Také máme další skupinu »Narko«, kde zpívají starší členové, a ti zpívají o našich hornících, například mají v repertoáru krásnou a známou píseň Havran. Snažíme se pracovat v různých směrech, vychovávat děti v duchu národních tradic a ze všeho nejvíc v lásce ke svým blízkým, k člověku, vlasti a zemi.

Jaký je důvod vaší návštěvy Prahy? Jste tady jako turisté, nebo zde máte koncerty?

Vše začalo zhruba před půl rokem, náš sbor slyšeli vaši krajané, když byli u nás na návštěvě. Hlavní osobou, která vše organizuje, je Jaromír Vašek, který v Luhansku pomáhá především našim dětem na Donbase. Jaromír nás dlouho pozoroval, velmi se mu líbil náš sbor, a když jsme se poznali blíž, zeptal se, jestli bychom mohli přijet do Prahy a koncertovat zde. Samozřejmě, že jsme souhlasili, i když jsme si to hned nedokázali technicky představit. Ale naše děti ve sboru tuto zprávu přijaly s obrovskou radostí! Pět měsíců trvala všechna jednání, různá příprava, až nakonec jsme tady u vás v České republice a moc si toho považujeme. Hlavně kvůli dětem.

Druhý den po příjezdu jsme vystoupili s koncertem v malém městě Potštátě na Moravě, kde nás přijali velice přívětivě a velmi se jim líbily naše písně a celý náš repertoár. Je zajímavé, že jsme si rozuměli velmi dobře a hlavně že nám rozuměli, o čem zpíváme. Teď nás čeká další koncert, který bude dnes v budově v ulici Politických vězňů 9 v Praze (v místnosti č. 76 v prvním patře – pozn. aut.). Nicméně, holky jsou celé nervózní, připravují se. Včera jsme zkoušeli asi do deseti do večera. Připravujeme se, jak můžeme, protože chceme, aby naše vystoupení oslovilo co nejvíce naše publikum, aby nás slyšeli, pochopili a třeba nás pozvali znovu.

Jaký máte další program tady u nás? A líbí se vám Česká republika? Co jste viděli?

Jaromír Vašek, Petr Šimůnek, vy a další přátelé připravili neuvěřitelně nahuštěný program. Je pravdou, že nejvíce přátel máme z KSČM, od nich máme nejvíce dárků, a dokonce nás přijali v parlamentě. Naše děti navštívily nejen Potštát, ale také Hranice na Moravě a Moravský kras, kde je nejhlubší propast světa. Prošli jsme metropoli Moravy a řekli jsme, že už je to určitě vše, nic lepšího už ani nejde vidět.

Avšak v Praze nás čekalo obrovské překvapení. Navštívili jsme Pražský hrad, kde je sídlo vašeho prezidenta Miloše Zemana, viděli jsme slavnostní výměnu hradní stráže, a to je velmi impozantní pohled. Byli jsme na Karlštejně, prošli jsme se po Karlově mostě, prošli jsme pěšky celou vnitřní Prahu královskou cestou. To vše je ale náročné, skutečně nejsme zvyklé na takové náročné procházky v našem malém městě Alčevsk, proto jsme vždy rychle unavené, ale ta únava stojí za to. Opravdu a moc vám všem děkujeme. Máme asi milion fotografií ve fotoaparátech a mobilech u každého, takže budeme mít co ukazovat a povídat ostatním členům našeho sboru. Máme nahrávku koncertu z Potštátu, takže pokud byste nás pozvali příště, myslím, že naše děti budou chtít přijet všechny.

Ve středu jste měli navštívit dokonce naši parlamentní komoru, Poslaneckou sněmovnu České republiky. Jak to dopadlo?

Ano, včera jsme byli v parlamentu. To bylo takové překvapení, že se ještě doteď z toho vzpamatováváme. Ráno jsme se probudili, a pomalu nám to docházelo, kde jsme to byli… Setkali jsme se s poslanci, provázela nás poslankyně Marie Pěnčíková, velmi příjemná a laskavá žena, pak nás osobně přijal předseda ÚV KSČM pan Vojtěch Filip, osobně diskutoval s dětmi, máme s ním společnou fotku. A dostali jsme od něho jako dárek odznáčky KSČM, velmi krásné. Byli jsme také na zasedání parlamentu, a zrovna, když se hlasovalo o daních. Viděli jsme, jak pravicová frakce opustila Sněmovnu na znak protestu… Ostatní to odhlasovali a byli nadšení, že zákon prošel.

Byli jste tedy svědky reálného procesu, chodu našeho parlamentu.

Ano, viděli jsme z balkónu živé hlasování, navíc jsme byli nadšeni prostory této kulturní památky, v níž se nachází sídlo parlamentu. Jako bychom pobývali na obrovském zámku. Skutečně velmi zajímavé okamžiky.

Řekněte nám, jaké písně budou v programu vašeho dnešního koncertu? Především zazpíváme písně z našeho kraje. To znamená lidové folklorní písně naší oblasti. Zařadili jsme ale i něco z moderní hudby. A také blok s vojenskou a národní tematikou. V podstatě toto téma zařazujeme vždy a všude do našich programů, vždyť, jak jsem už říkala, přes písně se hluboce klaníme a děkujeme svým předkům. A budeme vždy vděčni za jejich oběti.

Řekla jste vojenské písně. U vás, jak víme, probíhá občanská válka. Jak to ovlivňuje vaše děti a vůbec život všech občanů tam u vás?

Víte, děti jsou všude pořád jen dětmi. Chtějí si hrát, chtějí si hrát v míru. Když vysvitne sluníčko, jsou veselé a hned na vše špatné zapomenou. Samozřejmě, je to velká ztráta pro jejich dětství, proto se snažíme jim to nějak nahradit, někam je vozit, pokud se naskytne sebemenší možnost. Snažíme se o to, aby na hrůzné věci moc nemyslely. Naše současná vláda LLR se také o to opravdu velmi stará a pomáhá nám v tom. V létě je vozíme na letní tábory do spřátelených států, především do Ruska a na Krym. Snaží se jim vynahradit aspoň částečně to, o co jsou ochuzeny občanskou válkou u nás na Ukrajině.

Co přejete vašim přátelům v České republice a našim čtenářům, a vůbec všem?

Chceme mír, chceme se přátelit a smát se, a aby nás přijímali s úsměvem. Jako třeba ve vašem parlamentu. Každý nás tam přivítal s úsměvem. Nevíme ani, z jakých stran byli všichni ti poslanci, které jsme potkávali ve sněmovních prostorech, ale každý, když slyšel, že jsme sbor z Luhanska, se chtěl seznámit a jen si lidsky popovídat. Až poté jsme se dozvěděli, že to byl třeba nějaký poslanec nebo poslankyně.

Chceme mír, děti jsou z toho všeho unavené, chtějí prostě žít a radovat se ze života. Náš kolektiv je hudební, a myslím si, že přes kulturu a umění je možné stavět můstky pro debaty, přátelství a komunikaci. Když se sportovci potkávají na olympijských hrách nebo sportovních utkáních, hudebníci mohou komunikovat a setkávat se na hudebních festivalech a koncertech. Jako na Potštátě, kde nám v jejich základní umělecké škole místní dívky zazpívaly své písně, a hned nato naše dívky zkoušely zazpívat písně v češtině. Podobně jako se dívky z české školy snažily něco zazpívat rusky, z našeho repertoáru.

Dětem je politika cizí, ale vřelé přivítání, kterého se jim dostalo, zůstane v paměti na hodně dlouho.

Roman BLAŠKO