Podvečerní shromáždění občanů v Praze u sochy I. S. Koněva

U sochy Koněva se zpívalo o statečnosti

Proti převracení hodnot, kdy na hrdiny protifašistických bojů se hází bláto, a proti narůstání fašizoidních tendencí v české společnosti a Evropě manifestovali občané u sochy osvoboditele od fašismu sovětského maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády v Praze. Socha je symbolem osvobození hlavního města, ale i podstatné části Československa.

Akci, která se uskutečnila ve čtvrtek v podvečer, již za tmy, pořádala Společnost přátel Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky za podpory KSČM, Komunistického svazu mládeže, Českého mírového hnutí (ČMH), Levé perspektivy a dalších spolků a organizací. Občané ještě před akcí zapálili u sochy svíčky a položili květiny.

Situaci za vážnou označil moderátor akce Nikola Čech, místopředseda Společnosti přátel LLR a DLR, kdy »sledujeme snahy nahradit osvoboditele kolaboranty«. Tomu přispívá i vandalské ničení či likvidace soch rudoarmějců. »Primátor Hřib si nezaslouží primátorský řetěz, starosta Prahy 6 Kolář si nezaslouží funkci starosty,« uvedla předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová právě s důrazem na pražské politiky, kteří historii svými činy převracejí. Je proto ráda, že občané dokážou ukázat svou odvahu. »Díky tomu, že jste. Je naděje!«

Předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová.

Dílo uřvané menšiny

Zločiny na pomajdanovské Ukrajině začaly tím, že se nejdříve ničily památníky a sochy rudoarmějců, pak to přešlo ve válku, připomněl předseda ČMH Milan Krajča. »Ale my nezapomeneme, kdo způsobil hrůzy fašismu, kdo rozpoutal druhou světovou válku – a kdo ji s nadlidským nasazení ukončil,« dodal. Skutečnost, že se terčem útoků stává právě druhá světová válka a její průběh, není náhodné, pokračoval publicista Josef Skála. Je to tím, že právě tato historie obnažuje »celou pravdu o 20. století« – kdo nás zradil a kdo osvobodil. »Parta darebáků« chce toto místo znesvětit, pokračoval Skála k účastníkům shromáždění, a je jí jedno, že šlape po platné česko-ruské smlouvě. Je to »dílo uřvané menšiny«. Útoky nejen na Koněva chápe jako psychologickou přípravu na další válku.

Setkání u Koněvovy sochy, o jejímž osudu rozhodli zastupitelé Prahy 6 (socha má být odstraněna a přemístěna), bylo tentokrát zpestřeno zpěvem čtveřice malých zpěvaček z Alčevska a jejich vedoucí, které jsou v tomto týdnu na návštěvě České republiky. Zazpívaly píseň Statečnost na text básníka Roberta Rožděstvenského. Autorkou hudby je skladatelka z LLR Tamara Straťjuk.

Protest proti banderovské Ukrajině

Účastníci setkání u sochy Koněva přešli pak v průvodu s vyvoláváním hesel proti banderovské moci k budově ukrajinského velvyslanectví, které se nachází nedaleko od náměstí Interbrigády. Zde se uskutečnil tradiční každoroční protest proti občanské válce na Ukrajině a proti dosud nevyšetřeném upálení několika desítek obyvatel Oděsy dne 2. května 2014. Dosud nebyl nikdo potrestán, aniž by policie započala byť jen vyšetřování, připomněl Nikola Čech. Pro evropský stát naprosto nemyslitelné. »My fandíme všem antifašistům, ať jsou jakékoli národnosti,« zdůraznil.

Předseda Společnosti přátel LLR a DLR Jaromír Vašek zná situaci na Donbase zblízka, mohl tedy hovořit z vlastní zkušenosti. Pobýval tam již několikrát a chystá se znovu. Vašek obvinil prezidenta Zelenského ze lži, když sliboval před volbami voličům, jak ihned zastaví palbu v občanské válce. To však nenastalo, na frontové linii stále hoří válka a ukrajinští vojáci ostřelují i civilní obyvatelstvo. »Budeme stát solidárně za lidem Donbasu, který před pěti lety rozhodl z 94 procent, že si nepřeje setrvat ve spojitosti s Ukrajinou. Nenajdete na Donbase člověka, který by se chtěl vrátit pod Kyjev a jejich argumenty jsou zřejmé – když nám vše rozbili, rozstříleli, zabili naše lidi, to již není možné,« vysvětlil Vašek.

To, co se děje na Ukrajině, je výrazem složitějších, širších procesů, poznamenal Wilhelm Feigl z KSM, jenž se na území Donbasu také zajel osobně podívat. Jedním z těchto projevů je i usnesení Evropského parlamentu, které ztotožňuje komunistické hnutí a fašismus. »Bojujeme o to, jak se budou v příštích letech vykládat dějiny,« zdůraznil Feigl.

(mh)

FOTO – Pavel REJF