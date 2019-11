Aby nezapomněli dítě

Řidičům, kteří vyrazí s malými dětmi v autě na italské silnice, přibyla tento týden další povinnost. Kdo poveze v autosedačce dítě mladší čtyř let, musí mít nainstalováno zařízení, které ho upozorní v případě, že by dítě v autě zapomněl, píše list La Repubblica.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokud policisté odhalí auto s dítětem bez povinného alarmu, mohou řidiči uložit pokutu od 81 do 326 eur (2000 až 8300 Kč) Rodiče, prarodiče, prostě všichni, kteří povezou dítě do čtyř let, musí mít alarm, který se automaticky spustí, když řidič opustí vůz bez dítěte. Může být součástí autosedačky, vozidla, ale i nezávislý na obou z nich. Splňovat ale musí, že upozornění na zapomenuté dítě musí být viditelné či slyšitelné uvnitř i vně auta. Na trhu jsou zařízení, co vysílají SMS zprávy či zprávy přes službu WhatsApp. Na pořízení mechanismu ministerstvo dopravy přispěje řidičům částkou 30 eur (765 Kč).

(čtk)