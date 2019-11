Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Přes 100 000 obětí v jemenské občanské válce

V jemenské občanské válce zahynulo od jejího začátku v roce 2014 přes 100 000 lidí. Vyplývá to z databáze ACLED, která sleduje konflikty a násilí ve světě. Podle jejích údajů je mezi oběťmi 12 000 civilistů, kteří přišli o život při útocích mířených nikoli na vojenské, ale na civilní cíle. Dosavadní odhady obětí jemenské války hovořily o asi polovině mrtvých.

Válka začala v roce 2014, když jemenští menšinoví šíité začali obsazovat území a dostali se do hlavního města Saná. Proti nim bojují vládní jednotky a obě strany mají vlastní spojence - šíité se opírají o Írán, jemenská vláda o arabskou koalici, která do bojů vstoupila roku 2015 pod vedením Saúdské Arábie. OSN uvedla, že jemenský konflikt vyvolal nejhorší humanitární krizi na světě. V jejím soukolí uvízl více než milion lidí.

Podle statistik ACLED v bojích tento rok přišlo o život 20 000 lidí, což z letoška dělá po loňsku druhý nejtragičtější rok konfliktu. Loni boje nepřežilo 30 800 lidí. Mezi letošními oběťmi je 1100 civilistů.

ACLED udává, že za smrt 8000 civilistů je od roku 2015 odpovědná arabská koalice. Další údaje svědčí o tom, že nejnebezpečnější je provincie Táizz na jihozápadě země, na niž připadá 19 000 z celkového počtu obětí. Šíité mají provincii v rukou čtyři roky. Databáze obsahuje údaje o obětech náletů, bombardování i pozemních bitev. A také protestů. Nezahrnuje Jemence, kteří zemřeli v důsledku humanitární situace, zejména hlady. ACLED je nevládní organizace financovaná částečně ministerstvy zahraničí USA a Nizozemska, napsala agentura AP. Údaje získává od zahraničních agentur a ze zpravodajství.

Do bojů na straně jemenské vlády v rámci koalice vedené Saúdskou Arábií byly zapojeny i Súdán a Spojené arabské emiráty (SAE). Súdán 30. října své vojáky z Jemenu stáhl a SAE ukončily misi svých vojáků v jihojemenském Adenu. SAE začaly počet svých vojáků v Jemenu snižovat už v červnu. Agentura Reuters oznámila, že v Adenu, který se stal dočasným sídlem vlády, když Saná obsadili šíité, stahování začalo už na počátku října. Třicátého října agentura emirátů ohlásila, že vojáci z přístavu odjeli. To může být znamením ukončení mocenských třenic v Adenu, kde Rijád stál za jemenskou vládou, ale SAE za jihojemenskými separatisty. Oddíly těchto separatistických sil jsou součástí jednotek, jež bojují proti šíitskými Húsíům, za nimiž stojí Írán. V srpnu ale organizace separatistů, tzv. jižní přechodná rada (STC), obsadila vládní sídlo v Adenu a otevřela novou frontu v již tak nepřehledné situaci v Jemenu. Podle Reuters se nyní podařilo s pomocí Rijádu uzavřít dohodu, podle níž budou separatisté začleněni do nové vlády technokratů.

O stažení súdánských vojáků z Jemenu informovala AP. Podle ní šlo o »několik tisíc vojáků«, z nichž většina patřila k jednotce rychlého nasazení. Do Súdánu se vraceli od září. Velitel této jednotky Mohammed Hamdan Dagalo se dohodl se Saúdskou Arábií, že vracející se vojáci nebudou nahrazeni novými, protože boje se v minulých měsících zmírnily. Část Súdánců v Jemenu zůstala, aby se podílela na výcviku jemenských kolegů. V jednotce rychlého nasazení sloužili členové arabských milic Džandžauí nasazovaných při konfliktu v súdánském Dárfúru. Podle zdrojů AP čítala súdánská jednotka v době vrcholících bojů v Jemenu v letech 2016 až 2017 až 40 000 lidí. Súdánci působili především u jemenské hranice se Saúdskou Arábií a měli za úkol odrážet útoky šíitů na území království.

(ava, čtk)