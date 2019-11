Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Britští konzervativci lehce navýšili náskok, ukázal průzkum

Britští konzervativci premiéra Borise Johnsona za uplynulý týden lehce navýšili své vedení nad opozičními labouristy, vyplynulo z nového průzkumu agentury YouGov pro list The Sunday Times. Konzervativce by nyní volilo 39 procent dotazovaných, zatímco labouristy 26 procent. Předčasné parlamentní volby se v Británii uskuteční 12. prosince. Hlavním tématem předvolební kampaně je plánovaný odchod země z Evropské unie, voliče ale zajímá například i zdravotnictví či školství.

Průzkum byl proveden 7. a 8. listopadu a účastnilo se ho 1598 dotazovaných. Na třetím místě podle něj zůstávají liberální demokraté, pro které by hlasovalo 17 procent voličů.

Od svého červencového nástupu do čela strany a vlády Johnson sliboval, že s koncem října skončí také britské členství v unii, ať by měla země z bloku vystoupit na základě dohody nebo bez ní. Upravenou "rozvodovou" dohodu se mu ale nepodařilo prosadit v parlamentu a nakonec byl nucen dojednat tříměsíční odklad brexitu. Osud britského odchodu z EU tak zůstává neznámý i skoro tři a půl roku po referendu, které jej zahájilo, a rozhodnout by o něm mohly právě prosincové volby. Britové budou v posledním měsíci roku volit vůbec poprvé od roku 1923. Země by pak měla Evropskou unii opustit na konci ledna 2020.

(čtk)