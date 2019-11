Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Lula na svobodě, boj pokračuje

V pátek 8. listopadu byl z věznice v městě Curitiba v Brazílii propuštěn bývalý prezident a představitel levicové Strany pracujících (PT) Luiz Inácio Lula da Silva. Před věznicí ho přivítalo několik stovek jeho příznivců.

Lula strávil ve vězení 580 dnů poté, co ho soud za údajný podíl v korupční kauze, která se týkala peněz pro PT, resp. brazilské státní ropné společnosti Petrobras. Na svobodu se mohl dostat proto, že brazilský nejvyšší soud změnil rozhodnutí, podle kterého jsou lidé hned po prvoinstančním rozsudku posláni do vězení, aniž by vyčerpali všechny odvolací možnosti.

Lulovo propuštění vyvolalo vlnu emocí po celém světě. Levice ho podporuje jakožto představitele politiky, která v době, kdy byl u moci (2003–10) pozvedla díky rozsáhlé sociální politice desítky milionů lidí z chudoby. Představitele Bolsonarova krajně pravicového režimu a finanční trhy samozřejmě zpráva šokovala a brazilská burza oslabila o 1,8 %.

Není se co divit. Lula může hrát důležitou roli ve sjednocení brazilské levice. Koneckonců nebýt jeho uvěznění, nebyl by s největší pravděpodobností Jair Bolsonaro nikdy zvolen. A »shodou okolností« se soudce, který poslal Lulu do vězení, stal v Bolsonarově vládě ministrem spravedlnosti… Sám Bolsonaro to dokonce komentoval tak, že kdyby tohoto bývalého soudce nebylo, on by se nikdy nestal prezidentem!

Další pochybnosti ohledně žaloby vůči Lulovi vyšly na povrch v červnu, kdy na veřejnost unikly zprávy, které dokládají, že tehdejší soudce koordinoval a radil vyšetřovatelům, na co se mají zaměřit a kam směřovat. Není proto divu, že většina Lulových stoupenců, včetně Luly samotného, považuje stíhání za snahu kriminalizovat levici.

»Je na tom snad Brazílie lépe?« ptal se Lula ve svém projevu před věznicí a poukázal na to, že dnes lidé pracují v prekarizovaných pozicích pro Uber a doručují na kole pizzu.

Jak dopadnou všechny případy vyšetřování korupce, ve kterých Lula a jeho spolupracovníci figurují, teprve uvidíme, ale je nepochybné, že brazilská levice, stejně jako levice v Latinské Americe, dostala po úspěšných volbách v Argentině další posilu.

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně GUE/NGL