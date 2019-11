Jak Donald Trump vyhraje volby?

Prý by to nemuselo být tak obtížné. Nestává se často, aby prezident Spojených států amerických svůj první mandát neobhájil. Jinak to vidí znalec politických poměrů v USA novinář Erik Best, který přednášel na Klubu mezinárodní politiky KSČM 21. října. Zaznamenal jsem několik jeho myšlenek.

Výběr hráčů softbalu šel dlouho podle momentálních schopností. Pak došlo ke zlepšení pomocí statistiky. Trumpův peněžní míček dokázal v USA zvítězit s menšinou hlasů.

Donald Trump si dobře spočítal, že nerozhoduje počet získaných hlasů voličů, ale počet získaných volitelů prezidenta. Platí přitom, že kdo vyhraje prezidentské volby v tom či onom státě, zavazuje si všechny volitele, kteří se na ten stát (podle počtu obyvatel) vážou. Platí přitom, že většina států USA je výrazně buď demokratická (státy na západním a východním pobřeží USA), nebo republikánská (státy mezi nimi). Je ale několik států tzv. vyrovnaných. Jejich získání obvykle rozhoduje o tom, kde ve volbách prezidenta USA kandidát zvítězí. Na tyto státy se Trump zaměřuje. Svá vystoupení přitom formuluje tak, aby se vlichotil tamním voličům.

V Texasu říká: »Demokraté vám chtějí sebrat ropu!« »Zvýšili jsme vojenský rozpočet na 700 mld. USD!« »Bojujeme za věrné občany USA!« Totiž, v Texasu se těží množství ropy a je tam mnoho vojáků. Trump chce být připraven na válku, ale válčit nechce. Nekonečné války stály USA 8000 mld. USD a vítězství nepřinesly. USA svrhly 700 tisíc bomb na Irák a Sýrii za posledních pět let!

Rok 1989 přinesl významnou mírovou dividendu. Na ni doplatil vojenskoprůmyslový komplex. Měl a má velké soustředění v Texasu. Proto Trump říká: »Zbrojte a neptejte se!« Přitom Armáda USA se rozpadá. Její funkce přebírají soukromé firmy. US Army je závislá na čínských součástkách. USA prohrávají s Čínou, která kopíruje taktiku USA 30. let. Mnichov byl podle Besta akcí USA! (!? JZ)

V Texasu Trump říká: »Cizí státní příslušníci chtějí, aby Biden byl prezidentem a pustil je do USA!« Nemá ideologii. »Obama a demokraté dohodami o klimatu chtějí zničit těžbu ropy v Texasu.« Proto odmítá závazky USA na snížení emisí skleníkových plynů. Protože je v Texasu mnoho vojsk USA, zdůrazňuje posilování beztak obřího vojenského rozpočtu USA. Válčit Trump zjevně nechce.

Pensylvánie je složitá. Byl zde rozsáhlý těžký průmysl a už není! Proto mluví o strategii proti Číně. Proto cla. Nejhorší je ale WTO! Čína dle Trumpa není rozvojová země. Nemá nárok na nižší cla. Přitom se v roce 2001 stala členem WTO. Vinou demokratů, samozřejmě! Demokraté pomáhali Číně, Trump to změnil. Vítězí rétorika, nikoliv skutečnost, že na zadržení Číny už je pozdě. Strašení demokraty zabírá.

Na Floridě Trump ukazuje na »trojku« komunismu v Latinské Americe – Venezuelu, Kubu a Nicaraguu. Prý se rozpadá. První padne Venezuela, poté Kuba, pak Nikaragua. Obama Kubu nechal žít, ač Monroova doktrína říká: »Amerika Spojeným státům!« »USA brání svobodu, demokracii« atd. (Bolton). Totiž, na Floridě mluví ke kubánským emigrantům, republikánům a Venezuelanům. Letos v únoru říkal: »Jsme na straně Venezuelanů! Znepokojuje nás volání po socialismu v Americe ze strany demokratů! Republikáni věří ve svobodu!«

Na jedné straně jsme svědky snahy odstranit exviceprezidenta Bidena, na druhé straně o impeachment na prezidenta Trumpa. Ukrajina přestala být málo významnou. Pravda, morálka, zákon se nehledají, jen zisk. Hledači pravdy jsou ignorováni. Asi jako u nás prof. JUDr. Gerloch. Svobodná poctivá soutěž? Nenechte se vysmát! Elity USA chápou, že finanční katastrofa země je neodvratná. Není ale jisté, zda k ní dojde před prezidentskými volbami v listopadu 2020, nebo až po nich.

Jan ZEMAN