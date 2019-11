Za mírou vkusu

Dostalo se mi do rukou říjnové číslo »studentského listu pro seniory« Babylon. Těšil jsem se, že se dočtu, co chystá nastupující generace pro nás starší. Bylo toho dost. Dokonce i pro zdravý žaludek.

Autoři, neskrývající své napojení na tzv. underground (třicet let po převratu?!), čtenáře přesvědčují, jak to bylo za bývalého režimu špatné, jak jsme všichni trpěli, jakým rizikem pro naši existenci jsou komunisté, které se nepodařilo včas zlikvidovat. Dozvěděl jsem se, že žijeme v době ohrožené demokracie a hrozící ztráty moderní české státnosti. Co se nepodařilo nacistům a komunistům, dokázal konzum, odmítání Evropské unie a útěk pod křídla národních spasitelů.

Bývalý a zjevně zahořklý předseda Svobodných Petr Mach ukojil své ego článkem Opice, palice, revoluce útokem na vše, co není v jeho myšlení a vkusu. Včetně Miloše Zemana a svého bývalého guru Václava Klause. Kdyby to bylo na něm, byli by komunisté zlikvidováni. Svět by se očistil, neboť »reálný komunismus«!? je postaven na lži. Zatímco on bojuje za demokracii neposkvrněnou jako Panna Maria. Podobně »zásadově« léčí své komplexy jakýsi František Kostlán kritikou Karla Gotta, který prý odporně lakoval svět narůžovo, kazil národní vkus a byl v zásadě primitivní bezzásadový kolaborant. Jistě přínosný je i článek (Egona) Bondyho fašistické perspektivy, podle něhož je jeho dílo třeba redefinovat. Proč? Protože to tvrdí autor, a to je dostatečný důvod.

Pro fajnšmekry je téměř třístránkový rozhovor se silně zakomplexovaným »mužem listopadu« Pavlem Bratinkou. Stručně řečeno, já a mí nejbližší jsme to mysleli dobře, ale vývoj šel jinudy a na to doplatila celá společnost. Zvláště proto, že s komunisty nebyl udělán konečný proces a naopak se jim otevřel prostor pro jejich recyklaci.

To nejhorší mne čekalo článkem šéfredaktora Petra Placáka, pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů, autora monografie Gottwaldovo Československo jako fašistický stát (Paseka, Praha 2015), nazvaným Pomník české existence. Článek je prý příspěvkem k diskusím o soše maršála Koněva. Článek plný polopravd, nepravd, zkreslování historie, nenávisti k SSSR a jeho Rudé armádě, v rámci přežívajícího komunistického nebezpečí. Namátkou několik výstižných mezititulků: Bolševický hrdlořez, Zločinná jatka, Povaha sovětsko-nacistické války, Sovětská okupace Československa 1945, Velká protivlastenecká válka. Doporučuji přečíst, ne však s plným žaludkem.

Na závěr to nejzajímavější. Tento štvavý, reakční plátek vychází s podporou Státního fondu kultury ČR.

Ladislav ŠAFRÁNEK